Escritora afirma que há livros ‘escritos’ por inteligência artificial que estão a ser vendidos em seu nome na Amazon

Uma escritora fez soar os alarmes esta semana depois de ter encontrado livros em seu nome a serem vendidos na Amazon - só que não foi ela que os escreveu. Parecem ter sido gerados por Inteligência Artificial (IA).

Jane Friedman, autora de vários livros e consultora na indústria da escrita e da edição, disse à CNN que um leitor à procura de mais trabalhos seus comprou um dos títulos falsos na Amazon. Os livros tinham títulos semelhantes aos temas sobre os quais a autora escreve normalmente, mas o texto parecia ter sido imitado por um modelo de IA generativa.

"Quando comecei a olhar para estes livros, para as páginas de abertura, para a biografia, tornou-se óbvio que tinham sido maioritariamente, se não totalmente, gerados por IA... Tenho tanto conteúdo disponível online gratuitamente, porque escrevo em blogues desde sempre, que não seria difícil conseguir que uma IA me imitasse", disse Friedman.

Com ferramentas de IA como o ChatGPT agora capazes de produzir grandes volumes de texto de forma rápida, barata e convincente, alguns escritores e autores alertaram para a possibilidade de perderem trabalho para a nova tecnologia. Outros afirmaram que não querem que o seu trabalho seja utilizado para treinar modelos de IA, que poderia depois ser utilizados para os imitar.

"A IA generativa está a ser usada para substituir os escritores - usando os seus trabalhos sem permissão, incorporando esses trabalhos no tecido desses modelos de IA e, em seguida, oferecendo esses modelos de IA ao público, a outras empresas, para substituir escritores ", disse Mary Rasenberger, presidente-executiva da Authors Guild, um grupo sem fins lucrativos de defesa dos escritores. "Pode imaginar que os escritores estão um pouco chateados com isso", lamenta a mesma responsável.

No mês passado, os legisladores norte-americanos reuniram-se com membros das indústrias criativas, incluindo a Authors Guild, para discutir as implicações da inteligência artificial. Numa audiência da subcomissão do Senado, Rasenberger apelou à criação de legislação para proteger os escritores da IA, incluindo regras que exigiriam que as empresas de IA fossem transparentes sobre a forma como treinam os seus modelos. Mais de 10.000 autores - incluindo James Patterson, Roxane Gay e Margaret Atwood - também assinaram uma carta aberta onde apelam aos líderes do sector da IA, como a Microsoft e a OpenAI, fabricante do ChatGPT, para que obtenham o consentimento dos autores quando utilizam o seu trabalho para treinar modelos de IA e para que os compensem de forma justa quando o fizerem.

Na segunda-feira, Friedman publicou um post no X (ex-Twitter), e no seu blogue sobre este problema. Vários autores responderam dizendo que tinham tido experiências semelhantes.

As of today, there are about half a dozen books being sold on Amazon, with my name on them, that I did not write or publish. Some huckster generated them using AI. This promises to be a serious problem for the book publishing world. https://t.co/YXcMlJeTMV