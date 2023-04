Um homem de 42 anos foi apanhado na casa de banho de um colégio feminino, em Huancayo, na região de Junin, no Peru, disfarçado de rapariga. Walter César Solís Calero usava um uniforme escolar e uma peruca com tranças pretas. Foi a subdiretora do colégio quem se apercebeu da presença do intruso, adianta o jornal espanhol El Mundo, que cita meios de comunicação peruanos.

As autoridades acreditam que o homem estava à espera que alguma jovem entrasse na casa de banho para a poder gravar ou para a agredir.

As câmaras de segurança mostram o homem a entrar no colégio já disfarçado, de cabeça baixa e gorro na cabeça.

Depois de detido, homem foi conduzido à esquadra, diante da qual se concentraram dezenas de pais das alunas reclamando maior segurança. Os encarregados de educação das jovens temem que o homem seja colocado em liberdade e saia impune. Houve quem tentasse fazer justiça pelas próprias mãos e tentasse agredir o homem, na altura em que era conduzido à esquadra sob custódia policial.

De acordo com o jornal peruano Huanca York Times, o homem não tem antecedentes criminais e apresenta-se nas redes sociais como Thalía Solís, onde se apresenta com aparência feminina. Walter Solís Calero assegura que só entrou no colégio disfarçado porque queria tirar algumas fotografias vestido de aluna do colégio para a sua conta no TikTok.