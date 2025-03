Chuvas intensas em Santarém afetam 20 vias. Proteção Civil alerta para mais inundações

Vinte vias rodoviárias de nove concelhos do distrito de Santarém foram afetadas pelas chuvas, revelou esta terça-feira a Comissão Distrital de Proteção Civil, que ativou na segunda-feira o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo.

Entre as vias afetadas estão a Estrada Nacional (EN) 368 (Alpiarça – Tapada) em Alpiarça; a Estrada do Campo e a Estrada da Minhola em Benavente; a Rua da Falagueira, a Estrada do Paul Marinhais e o cruzamento da Estrada Municipal 581 em Salvaterra de Magos; e, no município de Coruche, a Ponte da Escusa, a Estrada de Meias, o desvio junto à Ponte da Escusa, a Estrada da Amieira, a Rua do Paul e a Passagem de Entre-Águas.

Na Golegã, registam-se obstruções no Caminho Municipal Quinta da Broa – Golegã, e Golegã – Azinhaga, enquanto no Cartaxo as intervenções concentram-se na EN 3-3 (Vale de Santarém) e na EN 3.2 (Valada – Porto de Muge).

Já em Torres Novas está afetada a Estrada Municipal (EM) 570 (Riachos) e Abrantes reporta problemas na Estrada de Canoagem, em Alvega.

Em Constância, além da EM Tramagal – Santa Margarida, cerca de 80% do parque de estacionamento municipal está inacessível.

Segundo a Proteção Civil, as chuvas geraram “um aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo e seus afluentes”, e prevê-se “que os caudais lançados no rio Tejo” se mantenham elevados nos próximos dias.

De acordo com a nota, é expectável, nas próximas horas, a ocorrência de inundações em zonas urbanas, deslizamentos e derrocadas motivadas pela infiltração da água, o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, formação de lençóis de água e cheias.

A Proteção Civil apelou ainda para a população retirar equipamentos agrícolas, industriais e viaturas nas zonas inundáveis, salvaguardar os animais em locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas inundáveis, e pediu para as pessoas não atravessarem com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas.

O Plano Especial de Emergência ativado na segunda-feira, na sequência do mau tempo registado em Portugal continental devido à tempestade Jana, prevê um conjunto de ações de modo a auxiliar as populações em caso de ocorrência de cheias no leito do rio Tejo e a publicação de comunicados sobre a evolução da situação.