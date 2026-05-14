Cunhado do ministro António Leitão Amaro alvo de buscas da PJ - TVI

Cunhado do ministro António Leitão Amaro alvo de buscas da PJ

  • Henrique Machado
  • Há 36 min
Polícia Judiciária (PJ)

Em causa está uma segunda fase da investigação sobre a alegada viciação de concursos públicos para aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação de buscas relacionada com fornecimento de meios de combate a incêndios, em que um dos visados é o cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro

A operação passa por diferentes empresas fornecedoras e pode levar a detenções durante o dia de hoje, sabe a TVI.

Em causa está uma segunda fase da investigação que já antes, em maio do ano passado, levara a PJ à operação Torre de Controlo - visando alguns dos mesmos protagonistas relacionados com o negócio dos fogos, pela alegada viciação desde 2022 de concursos públicos para aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios, num valor de cerca de 100 milhões de euros.

Nessa altura, foram levadas a cabo 28 buscas a casas e empresas de norte a sul do país.

Esta quinta-feira, a PJ recolhe mais informações nesta nova operação de buscas, além de que pode avançar para detenções com mandados emitidos pelo Ministério Público.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Levaram 3,5 kg de ouro e 300 mil euros em notas da casa de Alzira, 94 anos

Ontem às 10:31
1

A China admite entrar em conflito "perigoso" contra os EUA. Questionado sobre isso, Trump respondeu assim: " "

Há 2h e 35min
2
01:55

Diagnosticados com DST: homem apanhado a abusar dos próprios filhos

Ontem às 21:57
3
01:39

Acordou com a casa remexida e 30 cêntimos na carteira. Ladrões roubam mais de meio milhão a idosa de 94 anos em Lisboa

12 mai, 21:28
4

Pense em animais letais, como tubarões ou cobras. Há um que é 180 vezes mais letal - e está ao nosso lado todos os dias

12 mai, 15:24
5

Homem de 85 anos, encapuzado, armado com faca de cozinha: tenta roubar loja, detido

Há 2h e 18min
6
16:27

Marrocos, onde a história se funde com a modernidade

Ontem às 22:24
7

Uma menina de 4 anos, um menino de 7 anos: têm uma doença sexualmente transmissível, pai é o suspeito

Há 1h e 35min
8
01:34

Canguru bebé encontrado na via pública em Viana do Castelo

Ontem às 21:09
9

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45
10

"Sou negro e sou gay": morreu o histórico Jason Collins

Ontem às 09:28
11
03:10

Alerta com animais: hantavírus é a mais recente mas há outras doenças a que temos de estar atentos

11 mai, 22:40
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

A China admite entrar em conflito "perigoso" contra os EUA. Questionado sobre isso, Trump respondeu assim: " "

Há 2h e 35min

Uma menina de 4 anos, um menino de 7 anos: têm uma doença sexualmente transmissível, pai é o suspeito

Há 1h e 35min

Cunhado do ministro António Leitão Amaro alvo de buscas da PJ

Há 36 min

Homem de 85 anos, encapuzado, armado com faca de cozinha: tenta roubar loja, detido

Há 2h e 18min
01:34

Canguru bebé encontrado na via pública em Viana do Castelo

Ontem às 21:09

Levaram 3,5 kg de ouro e 300 mil euros em notas da casa de Alzira, 94 anos

Ontem às 10:31
00:34

Francesa com hantavírus tem agora a "forma mais grave de quadro cardiopulmonar"

Ontem às 14:06
02:37

Há uma burla a circular nas escolas: pais enganados pagam mais de 1.500€ durante três anos

Ontem às 14:35

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13
01:20

Estas embalagens nestes supermercados vão passar a ser a preto e branco - para poupar petróleo

Ontem às 14:46

"Aflição... Se eles tivessem aparecido salvavam o meu querido filho" - mas José morreu

Ontem às 08:45
01:08

O calor vai ter muitos obstáculos até se impor na próxima semana: veja a meteorologia

Ontem às 14:14