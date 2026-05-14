Cunhado do ministro António Leitão Amaro alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação de buscas relacionada com fornecimento de meios de combate a incêndios, em que um dos visados é o cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro

A operação passa por diferentes empresas fornecedoras e pode levar a detenções durante o dia de hoje, sabe a TVI.

Em causa está uma segunda fase da investigação que já antes, em maio do ano passado, levara a PJ à operação Torre de Controlo - visando alguns dos mesmos protagonistas relacionados com o negócio dos fogos, pela alegada viciação desde 2022 de concursos públicos para aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios, num valor de cerca de 100 milhões de euros.

Nessa altura, foram levadas a cabo 28 buscas a casas e empresas de norte a sul do país.

Esta quinta-feira, a PJ recolhe mais informações nesta nova operação de buscas, além de que pode avançar para detenções com mandados emitidos pelo Ministério Público.