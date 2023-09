Lançamento do iOS 17: o que há de novo nas funcionalidades do iPhone

"Esta é sem dúvida a maior perturbação no design do iPhone desde há vários anos": vem aí o modelo 15

Para os utilizadores de iPhone: Hoje é dia de atualizar para o mais recente sistema operativo da Apple, o iOS17, e desbloquear uma série de novas funcionalidades que prometem tornar a experiência do iPhone mais pessoal e intuitiva.

A Apple apresentou pela primeira vez o iOS17 na Conferência Mundial de Programadores no início de junho, mas é possível que tenha perdido alguns dos pormenores, uma vez que o gigante da tecnologia também revelou os muito aguardados óculos de realidade mista Vision Pro no mesmo dia.

Os utilizadores do iPhone podem atualizar para o iOS17 a partir de segunda-feira, clicando na secção Atualização de software na aplicação Definições do telefone. É claro que muitos utilizadores têm por hábito fazer cópias de segurança de fotografias ou ficheiros importantes antes de descarregarem a última atualização de software - ou esperar até que a segunda versão seja lançada (provavelmente nas próximas semanas) para evitarem erros que possam surgir com a primeira versão do sistema operacional para dispositivos móveis da próxima geração.

Aqui estão algumas das novas funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores do iPhone que podem esperar do iOS17.

Live Voicemail e mensagens de vídeo FaceTime chegaram

Uma das novas funcionalidades mais badaladas, denominada Live Voicemail, transcreve a mensagem do autor da chamada em tempo real, dando aos utilizadores do iPhone a possibilidade de decidir entre ignorar a chamada ou atendê-la enquanto a outra pessoa ainda está em linha e deixa a mensagem.

Os números desconhecidos irão diretamente para o Live Voicemail quando a definição "Silenciar chamadas desconhecidas" estiver ativada.

Além disso, o FaceTime também permite aos utilizadores deixar mensagens de vídeo se alguém não atender uma chamada de vídeo.

Com o iOS17, as chamadas Facetime também se tornarão mais expressivas - com ações como corações, balões, fogo de artifício e outros efeitos que podem ser ativados através de simples gestos.

"Hey, Siri" está prestes a perder o "Hey"

Outra atualização que pode exigir alguma habituação é dizer apenas "Siri" para ativar a assistente de voz da Apple, em vez de "Hey Siri".

A eliminação do "Hey" da frase de lançamento do Siri tem como objetivo criar uma forma mais natural de ativar o assistente. Além disso, a Siri também será capaz de processar melhor os pedidos consecutivos depois de activada.

Por exemplo, em vez de perguntar: " Hey, Siri, qual é a altura do Shaquille O'Neal?" e "Hey, Siri, qual é a idade do Shaquille O'Neal?" Deveria poder dizer apenas: "Siri, qual é a altura do Shaquille O'Neal?" Seguido de: "Que idade é que ele tem?"

NameDrop torna mais fácil do que nunca a partilha de informações de contacto

A nova funcionalidade NameDrop do iOS17 torna mais fácil do que nunca a troca de informações de contacto com um novo amigo. Os utilizadores do iPhone podem simplesmente aproximar os respectivos iPhones um do outro, tal como fariam ao largar algo no ar, para partilhar nomes e contact poster.

A atualização do contact poster é outra funcionalidade nova que os utilizadores do iPhone têm vindo a elogiar. Esta permite que os utilizadores do iPhone criem uma imagem personalizada que será apresentada quando fizerem chamadas. A atualização permite que os utilizadores escolham a sua própria fotografia de identificação de chamadas e dará aos utilizadores do iPhone um aspeto mais consistente, independentemente da pessoa para quem estão a ligar, afirmou a Apple.

Os utilizadores do iPhone também poderão personalizar o "poster" do cartão de contacto com uma fotografia ou memoji à sua escolha.

Novo modo StandBy, aplicação Diário e muito mais

O iOS17 também apresenta o modo StandBy, uma nova experiência de ecrã completo com informações visíveis, concebida para ser vista à distância quando o iPhone está de lado e a carregar. Por exemplo, quando o iPhone está a carregar na mesa de cabeceira ou na secretária, é possível personalizar o ecrã para apresentar um relógio, fotografias favoritas ou os widgets mais utilizados.

A nova aplicação Journal da Apple, que pretende ajudar os utilizadores a refletir e a praticar a gratidão através da prática diária de escrever um diário, também estará disponível numa atualização de software ainda este ano.

iOS 17 is available today with some exciting new features like Live Voicemail, contact sharing with NameDrop, a new way to make your iPhone even more useful when you set it down with StandBy, improved autocorrect, and many more features you’re gonna love! pic.twitter.com/TS6YzyXi30 — Greg Joswiak (@gregjoz) September 18, 2023

E há muito mais: Consulte o guia prático de 17 páginas da Apple sobre todas as novas funcionalidades do iOS17.