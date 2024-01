"Vários feridos" em tiroteio numa escola secundária do Iowa. Atacante foi morto

Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio numa escola secundária de Iowa, nos EUA, no primeiro dia de aulas após as férias, disseram as autoridades citadas pela agência Reuters.

O tiroteio na Perry High School ocorreu pouco depois das 7:30. da manhã (13:30 em Lisboa) e causou "múltiplas vítimas", de acordo com o xerife do condado, Adam Infante. A extensão e o número exato de feridos ainda estão a ser determinados.

O atacante foi morto e já foi identificado, confirmou o xerife. Até agora não são conhecidas as suas motivações.

Poucos alunos e professores estavam no edifício no momento do ataque, uma vez que as aulas ainda não tinham começado, disse Infante, o que poderá ter contribuído para o reduzido número de vítimas.

Perry, uma cidade de cerca de 7.900 habitantes, fica a cerca de 64 quilómetros de Des Moines, a capital do estado.



O incidente levou o candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy a cancelar um evento de campanha programado na cidade. O Iowa terá as primeiras eleições para a a nomeação republicada dentro de 11 dias.