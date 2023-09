IP2 cortado junto a Portalegre devido a colisão que fez um ferido grave

O trânsito no Itinerário Principal (IP) 2 está cortado nos dois sentidos junto a Portalegre desde as 07:00 desta quarta.feira devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causou um ferido grave, segundo fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo disse à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 06:54, ocorreu no IP2 perto da União de Freguesias Sé e São Lourenço, em Portalegre, encontrando-se a estrada cortada nos dois sentidos.

“O acidente, uma colisão entre dois veículos ligeiros, causou um ferido grave e dois ligeiros”, indicou a mesma fonte.

Às 07:30 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.