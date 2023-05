Já conhece a campanha #NãoSejaBullydeBancada?

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) lança hoje, em parceria com cinco federações, a campanha #NãoSejaBullydeBancada, que pretende ajudar a erradicar comportamentos pouco éticos e violentos de pais e encarregados de educação no desporto de formação.

Em comunicado, o IPDJ destaca a importância da ética e do fair-play no desporto, e considera que a erradicação de comportamentos violentos e pouco éticos tem de começar a ser trabalhada “nas camadas jovens, cujo contexto formador amplia a necessidade de se trabalhar para um ambiente mais saudável”.

“Tendo as crianças uma forte tendência para imitar os comportamentos dos adultos que lhes servem de referência, cabe precisamente a estes últimos quebrar um potencial ciclo de perpetuação adotando atitudes consideradas como bons exemplos”, refere o IPDJ.

A campanha foi desenvolvida em parceria e conta com o apoio das federações portuguesas de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, estando previstas ações em jogos da cinco modalidades.

Segundo o IPDJ, nos encontros “haverá momentos específicos de sensibilização dos espetadores para o tema, para além da disseminação da mensagem através das redes sociais e publicidade estática em múltiplas plataformas em todo o território nacional”.

Em declarações à assessoria de imprensa do IPDJ, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, sublinha a importância da campanha, lembrando “que não há legislação perfeita que possa acabar com discursos de ódio”, mas considerando que “é possível mudar, com o compromisso de todos, clubes, atletas e sobretudo os adeptos, e entre estes os pais que acompanham os seus filhos nas diferentes modalidades.”