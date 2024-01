Como é que um telemóvel sobrevive a uma queda superior a cinco mil metros e continua a funcionar? "Resistência do ar"

Este telemóvel caiu do Boeing 737 em que parte da fuselagem “explodiu”. Após queda de cinco mil metros, continua a funcionar

Um iPhone que pertencia a um dos passageiros do Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines que perdeu parte da fuselagem, incluindo uma janela, em pleno voo, foi encontrado depois de ter caído de uma altura superior a cinco mil metros, mas o ponto surpreendente é que o aparelho foi encontrado quase intacto e a funcionar, surpreendendo tudo e todos.

Como é que tal é possível quando a própria empresa alerta que "tanto o iPhone como a bateria podem incorrer em danos se o dispositivo cair ao chão"? Em entrevista ao Washington Post, Duncan Watts, investigador de pós-doutoramento no Instituto de Astrofísica Teórica da Universidade de Oslo, na Noruega, explica que a "resposta básica é a resistência do ar".

"Penso que o que é contra-intuitivo aqui é que um iPhone a cair do céu acaba por não se mover tão rapidamente devido à resistência do ar. Se o telemóvel estiver a cair com o ecrã virado para o chão, há bastante arrasto, mas se o telemóvel estiver a cair a direito para cima e para baixo, há muito menos. Na realidade, o telemóvel estaria a cair bastante e receberia bastante vento, o que daria essencialmente uma força ascendente", explica.

Segundo o investigador, qualquer objeto que caia em direção à Terra atingirá uma velocidade terminal em que a força da gravidade não o pode acelerar mais devido à resistência do ar na atmosfera. Para o iPhone, essa velocidade terá sido de cerca de 13 quilómetros por hora.

"Quanto maior o iPhone, menor a velocidade terminal. O máximo é de cerca de 44,70 km/h, mas isso só aconteceria se o ecrã do telefone estivesse perpendicular ao chão", observa Watts, acrescentando que quando o telefone cai da altura da cintura pode atingir o solo a uma velocidade de cerca de 5 km/h, já de um avião pode atingir cerca de 22 km/h.

Para além da velocidade, também o local onde o iPhone caiu ajudou a que o aparelho sobrevivesse à queda.

"Se o iPhone caísse num pedaço de relva, poderia definitivamente ter sobrevivido à queda. Se o telemóvel estivesse virado para baixo, teria passado de cerca de 13 km/h para ficar parado numa superfície relativamente confortável, com um pouco menos de força do que se eu decidisse pisá-lo."