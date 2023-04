Um método complexo, mas preocupante, de controlar um iPhone de um utilizador e de o bloquear permanentemente para fora do dispositivo parece estar a crescer.

Alguns "invasores" de iPhone estão a explorar uma configuração de segurança, chamada chave de recuperação, que torna quase impossível aos proprietários o acesso às suas fotografias, mensagens, dados e muito mais, de acordo com um recente relatório do Wall Street Journal. Algumas vítimas também disseram à publicação que as suas contas bancárias foram "limpas" após os assaltantes terem obtido acesso às suas aplicações financeiras.

É importante notar, no entanto, que este tipo de controlo é difícil de conseguir. Requer essencialmente que um criminoso veja um utilizador do iPhone introduzir a senha do dispositivo - por exemplo, olhando por cima do ombro num bar ou evento desportivo - ou manipulando o proprietário do dispositivo para que partilhem a sua senha. E é o que basta, antes de roubarem fisicamente o dispositivo.

A partir daí, um ladrão poderia usar a palavra-passe para alterar a ID da Apple do dispositivo, desligar "Find my iPhone" para que a sua localização não possa ser rastreada, e depois repor a chave de recuperação, um código complexo de 28 dígitos destinado a proteger os seus proprietários de hackers online.

A Apple requer esta chave para ajudar a redefinir ou recuperar o acesso a uma ID da Apple num esforço para reforçar a segurança do utilizador, mas se um ladrão a alterar, o proprietário original não terá o novo código e será bloqueado fora da conta.

"Simpatizamos com as pessoas que tiveram esta experiência e levamos todos os ataques aos nossos utilizadores muito a sério, por mais raros que sejam", disse um porta-voz da Apple numa declaração à CNN. "Trabalhamos incansavelmente todos os dias para proteger as contas e dados dos nossos utilizadores, e estamos sempre a investigar proteções adicionais contra ameaças emergentes como esta".

No seu website, a Apple adverte que o utilizador "é responsável por manter o acesso aos seus dispositivos de confiança e à sua chave de recuperação. Se perder ambos os itens, poderá ser bloqueado permanentemente fora da sua conta".

Jeff Pollard, VP e analista principal da Forrester Research, disse que a empresa deveria oferecer mais opções de apoio ao cliente e "formas de autenticação dos utilizadores Apple para que possam redefinir estas definições".

Por agora, no entanto, há um punhado de passos que os utilizadores podem fazer para se protegerem potencialmente de que isto lhes aconteça.

Proteger o código de acesso

O primeiro passo é proteger o código de acesso.

Um porta-voz da Apple disse à CNN que as pessoas podem usar a identificação facial ou a identificação táctil quando desbloqueiam o telefone em público para evitar revelar a sua palavra-passe a qualquer pessoa que possa estar a ver.

Os utilizadores podem também criar uma senha alfanumérica mais longa, mais difícil de descobrir. Os proprietários dos aparelhos devem também alterar a senha imediatamente se acreditarem que alguém a viu.

Definições de tempo do ecrã

Dentro de uma definição de tempo de ecrã do iPhone, que permite aos tutores estabelecerem restrições sobre a forma como as crianças podem utilizar o dispositivo, existe a opção de configurar uma palavra-passe secundária que seria exigida a qualquer utilizador antes de poderem alterar com sucesso uma ID da Apple.

Ao ativar isto, um ladrão teria de dar essa palavra-passe secundária antes de alterar uma palavra-passe Apple ID.

Faça regularmente uma cópia de segurança

Finalmente, os utilizadores podem proteger-se fazendo regularmente o backup de um iPhone - via iCloud ou iTunes - para que os dados possam ser recuperados no caso de um iPhone ser roubado. Ao mesmo tempo, os utilizadores podem querer considerar armazenar fotos importantes ou outros ficheiros e dados sensíveis noutro serviço em nuvem, como o Google Photos, Microsoft OneDrive, Amazon Photos ou Dropbox.

Isto não impedirá um criminoso de ter acesso ao dispositivo, mas deverá limitar algumas das consequências se alguma vez acontecer.