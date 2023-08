Tem iPhone? Calma, já pode relaxar - a Apple recuou em mudança controversa

A nova versão do sistema operativo dos iPhones, o iOS 17, ainda está em fase de testes mas quem já o experimentou ficou furioso com uma mudança muito simples mas muito controversa - o botão para desligar chamadas. As redes sociais e os sites de tecnologia alertaram para a mudança, criticaram-na e a Apple decidiu recuar.

Até aqui bastava clicar num botão vermelho colocado no centro inferior do ecrã e que estava afastado dos restantes ícones para desligar um chamada em curso. Com o iOS 17, que é disponibilizado em setembro mas que pode ser instalado na sua versão beta, estava previsto que o ícone se deslocasse para o lado direito a meio do ecrã, ficando dessa maneira junto a outros ícones - ou seja, o botão para desligar a chamada ficaria mais discreto e menos evidente.

O botão de terminar chamada vai manter-se no centro mas vai estar sozinho.

Apple has moved the “end call” button to the middle (iOS 17 Beta 6) pic.twitter.com/HxT5WUASxi — Brandon Butch (@BrandonButch) August 15, 2023

As reações a esta mudança foram tão negativas, com os utilizadores a queixaram-se do impacto desta mudança na memória muscular. A Apple ouviu e recuou.

O iOS 17 vai trazer várias funcionalidades novas, como uma autocorreção do teclado melhorada, e vai estar disponível nos modelos do iPhone X em diante.