Este iPhone com 4GB de espaço foi vendido por um preço que dava para comprar uma casa inteira - ou parte dela (consoante a casa)

iPhone "esquivo" de 2007 vendido por 170.000€

por Caolán Magee, CNN (com Jennifer Korn)

Uma primeira edição do Apple iPhone de 2007 foi vendida por cerca de 170.000€ num leilão, excedendo largamente a estimativa.

Apelidado "Santo Graal" pela leiloeira LCG Auctions, esperava-se que o modelo de 4GB rondasse os 44.000€ a 89.000€.

Mas depois de atrair 28 licitações online, o valor do telemóvel aumentou rapidamente e o preço final de venda no domingo foi de exatamente 169 732,58€.

Na listagem, a LCG Auctions afirma que, nos últimos nove meses, um par de versões de 8GB do iPhone de primeira edição de 2007, selado de fábrica, foi vendido por "preços recorde".

E este modelo de 4GB - descrito como "um extraordinário colecionável" que se encontra em "condições excepcionais" - é ainda mais "esquivo".

O telefone foi descontinuado após apenas dois meses no mercado devido a "vendas lentas", depois de ter sido lançado o modelo atualizado de 8GB com o dobro do espaço de armazenamento por apenas mais 90€, de acordo com a LCG Auctions.

Foi esta "extrema escassez" e a sua "produção limitada" que tornaram o telemóvel tão raro e valioso, acrescentaram.

O iPhone - que permanece na sua embalagem original e nunca foi aberto - deverá permanecer selado para evitar que o seu valor desça em flecha.

No início deste ano, um iPhone de primeira geração de 2007 foi vendido por mais de 56.000€, enquanto outro iPhone de primeira geração fechado foi vendido por mais de 34.000€ numa listagem também da LCG Auctions em outubro.

O iPhone mudou a forma como milhares de milhões de pessoas em todo o mundo comunicam, efetuam pagamentos, fazem o seu trabalho, tiram fotografias e até a forma como acordam de manhã. Matou dezenas de indústrias (câmaras de vídeo, leitores de MP3, telemóveis flip) e deu vida a muitas outras.

Em 2007, na exposição anual Macworld da Apple, o falecido cofundador da Apple Steve Jobs abriu a sua apresentação com: "Hoje vamos fazer história juntos". Jobs chamou ao novo smartphone um "telemóvel revolucionário" que incluía um iPod, um telefone e aquilo a que chamou "comunicador de Internet".

"É mau hoje em dia", disse Jobs sobre os navegadores web móveis de então. "É uma verdadeira revolução trazer a navegação real na web real para um telefone."

Outras recordações raras da Apple ou relíquias da vida de Jobs também foram vendidas em leilão por preços exorbitantes.

Em novembro, um comprador gastou mais de 178.000€ num par de sandálias Birkenstock antigas que pertenceram e foram usadas por Jobs - estabelecendo um recorde para o preço mais elevado alguma vez pago por um par de sandálias em leilão, de acordo com a casa de leilões Julien's Auctions.