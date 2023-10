Mau tempo: depressão Babet traz muita chuva e vento a Portugal continental a partir de terça-feira

Muita chuva e vento - vai ser assim até ao final da semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, no final da semana, a precipitação acumulada em cinco dias “deverá atingir valores muito significativos, com a generalidade das regiões Norte e Centro a poderem superar valores acumulados na ordem de 100 mm e com algumas zonas montanhosas do litoral Norte a poderem mesmo superar 200 mm”.

O estado do tempo no continente nos próximos dias vai estar condicionado por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa”, desde logo na terça-feira por influência da depressão Babet, informou esta segunda-feira o IPMA.

Na terça-feira, “a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Babet (nomeada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido) dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas”, lê-se na nota, lembrando o IPMA que “para este episódio foram já emitidos avisos meteorológicos”.

“Espera-se um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas, no dia 19, com precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas, para o qual se emitirão novos avisos meteorológicos”, acrescenta o IPMA.

A temperatura do ar “tem tendência a diminuir, em especial a partir do dia 19”, prevendo-se também “o aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional” a partir de terça-feira, “que se tornará forte e, como tal, a originar avisos referentes a agitação marítima”.

No que diz respeito à chuva, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Santarém entre as 00:00 e as 15:00 de terça-feira.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso laranja por causa da chuva entre as 15:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

Todos os distritos do continente, exceto Faro, Beja, Évora e Portalegre, vão estar também sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 18:00 de terça-feira devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

A previsão de mau tempo para os próximos dias levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras. No aviso, a ANEPC pede a “adoção de comportamentos adequados” para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a fixação de estruturas soltas”.