Nove distritos sob aviso amarelo a partir de domingo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte a partir de domingo.

Os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo entre as 03:00 de domingo e as 06:00 de segunda-feira devido à previsão de precipitação “por vezes forte”, que pode ser “pontualmente acompanhada de trovoada”.

Já no distrito de Aveiro o aviso amarelo vigora entre as 09:00 de domingo e as 09:00 de segunda-feira, enquanto Vila Real e Viseu estão sob alerta a partir das 21:00 de domingo até às 06:00 de segunda-feira.

Em Castelo Branco, Coimbra e Guarda, o aviso amarelo devido à chuva vigora entre as 03:00 e as 09:00 de segunda-feira.

Também sob aviso amarelo, mas devido à agitação marítima forte, está desde as 07:30 de hoje o distrito de Faro.

A costa sul do Algarve está sob aviso amarelo pelo menos até às 18:00 de hoje devido à previsão de ondas de sudeste com dois a 2,5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.