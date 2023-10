Depressão Babet: estado do tempo piora na quinta-feira

A depressão Babet começou a fazer-se sentir na madrugada desta terça-feira, com cerca de 400 ocorrências registadas entre as 00:00 e as 07:00 e é esperado que se mantenha intensa, e até com algum agravamento, até quinta-feira desta semana, revela Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), reforçando o que comandante Jorge Mendes Dias já tinha alertado em direto na CNN Portugal.

“Além do agravamento que já se sente hoje, vai haver um novo a partir da noite de amanhã, mas quinta-feira será pior, com precipitação forte generalizada na maior parte do país, com agravamento do vento”, explica o meteorologista.

Chuva e ventos fortes são as principais características desta depressão Babet, que tem origem atlântica. “É um sistema formado no Atlântico Norte, que se vai deslocando”, continua Pedro Sousa. “Esta depressão está localizada a oeste da Galiza e vai deslocar-se para o Reino Unido”, que a nomeou.

O Met Office (Serviço Meteorológico do Reino Unido), o Met Éirean (Serviço Meteorológico da Irlanda) e o Real Instituto Meteorológico dos Países Baixos (KNMI) decidiram homenagear pessoas e especialistas em clima em todo o Reino Unido, dando os seus nomes às tempestades que irão surgir no final deste ano e início do próximo.

#StormBabet has been named by @metoffice and is forecast to bring impactful heavy rain to the UK from Wednesday this week



Strong winds will accompany the storm



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/YJYB3haD4L — Met Office (@metoffice) October 16, 2023

A previsão de vento e chuva forte levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar hoje sob aviso laranja oito distritos de Portugal continental.

Os distritos de Lisboa, Coimbra e Leiria estão sob aviso laranja devido à previsão de vento forte e Vila Real devido à chuva.

Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro estão sob aviso laranja por causa do vento e da chuva forte.

De acordo com o IPMA, os restantes distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte.

Toda a costa portuguesa está igualmente hoje sob aviso laranja devido à agitação marítima.