O início da próxima semana vai trazer novamente uma descida das temperaturas, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o instituto, um anticiclone localizado no norte da Europa, estendendo-se em crista até ao Atlântico”, vai transportar uma “massa de ar frio continental para a Península Ibérica”.

“Prevê-se uma descida acentuada dos valores de temperatura até segunda-feira, dia 23, devendo-se manter sem alterações significativas até ao final da semana e com ausência de precipitação”, pode ler-se no site do IPMA.

A temperatura mínima na segunda-feira deverá andar entre os 0 e os 5ºC, descendo para entre os 0 e os -6ºC no Interior Norte e Centro. “A temperatura máxima também irá descer, prevendo-se na generalidade do território valores entre 10 e 15°C e, no interior Norte e Centro, valores entre 5 e 10°C”.

O vento vai soprar de leste/nordeste, “sendo moderado a forte nas terras altas, o que fará aumentar o desconforto térmico nestes locais”, refere o IPMA, que avisa que haverá formação de geada “em especial no Interior.