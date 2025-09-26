Tempestade Gabrielle traz aviso amarelo a cinco distritos de Portugal continental

Gabrielle já se está a afastar dos Açores, onde deixou 16 desalojados e 116 ocorrências

Gabrielle: grupos Central e Ocidental deixam de estar em situação de alerta

Cinco distritos do continente vão estar no domingo sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste com 04 a 05 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O estado do tempo em Portugal continental poderá ser afetado a partir de sábado pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, que está a afetar os Açores desde quinta-feira.

O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, dirigindo-se depois para o continente, prevendo-se no sábado chuva acompanhada ocasionalmente por trovoada, no litoral oeste.

De acordo com um comunicado do IPMA, com base nas mais recentes previsões, vai deslocar-se em direção a Portugal continental já em fase de depressão pós-tropical, a qual deverá ocorrer a partir das 12:00 desta sexta-feira.

“Assim, a partir do final de dia 27 [sábado], no litoral oeste, preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao centro e sul”, no domingo, lê-se na nota.

O IPMA acrescentou que, adicionalmente, espera-se “um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima”.

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira, encontrando-se as ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

A tempestade pós-tropical Gabrielle causou hoje seis ocorrências nas ilhas do Faial e de São Jorge, sem registo de vítimas, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

“As situações reportadas estão relacionadas com a queda de árvores, queda de postes e um dano em cobertura”, segundo a proteção civil.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 desta sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.