Tempestade Gabrielle traz aviso amarelo a cinco distritos de Portugal continental - TVI

Tempestade Gabrielle traz aviso amarelo a cinco distritos de Portugal continental

  • Agência Lusa
  • Hoje às 09:30

Ondas até 5 metros, chuva, vento e trovoada. Tempestade Gabrielle chega a Portugal no fim de semana

Relacionados

Cinco distritos do continente vão estar no domingo sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste com 04 a 05 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O estado do tempo em Portugal continental poderá ser afetado a partir de sábado pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, que está a afetar os Açores desde quinta-feira.

O ciclone tropical Gabrielle que atinge os Açores deixou de ser um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical, dirigindo-se depois para o continente, prevendo-se no sábado chuva acompanhada ocasionalmente por trovoada, no litoral oeste.

De acordo com um comunicado do IPMA, com base nas mais recentes previsões, vai deslocar-se em direção a Portugal continental já em fase de depressão pós-tropical, a qual deverá ocorrer a partir das 12:00 desta sexta-feira.

“Assim, a partir do final de dia 27 [sábado], no litoral oeste, preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao centro e sul”, no domingo, lê-se na nota.

O IPMA acrescentou que, adicionalmente, espera-se “um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima”.

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira, encontrando-se as ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

A tempestade pós-tropical Gabrielle causou hoje seis ocorrências nas ilhas do Faial e de São Jorge, sem registo de vítimas, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

“As situações reportadas estão relacionadas com a queda de árvores, queda de postes e um dano em cobertura”, segundo a proteção civil.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 desta sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Gabrielle: grupos Central e Ocidental deixam de estar em situação de alerta

Gabrielle já se está a afastar dos Açores, onde deixou 16 desalojados e 116 ocorrências

Mais Vistos

01:26

Furacão Gabrielle vai atingir Portugal continental (atenção centro e sul do país)

Há 2h e 24min
1
01:30

Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário

Ontem às 21:59
2

Aguiar-Branco requer inquérito a Filipe Melo (Chega) devido ao que se vê neste vídeo (nomeadamente aos 01m17s)

Há 3h e 4min
3

Gabrielle já se está a afastar dos Açores, onde deixou 16 desalojados e 116 ocorrências

Hoje às 09:53
4
04:36

"Taxa de gravidez na adolescência é maior nestas zonas do país"

Hoje às 11:04
5
00:21

Ouviu-se um "olé" quando Paulo Núncio começou a falar no Parlamento

24 set, 18:06
6
01:44

242.45 euros: é isto que agora tem de pagar pelo cabaz da Deco

Há 2h e 24min
7

Morreu o ator Luís Alberto

Hoje às 09:34
8
02:56

"Os que precisam de mais atenção eu tento fixar, para poder ajudar". Fernando é o rosto que mais de mil alunos conhecem na Madeira

Ontem às 09:43
9
02:30

Aguiar-Branco envia caso "inaceitável" que envolve Filipe Melo para a comissão dos deputados

Há 2h e 24min
10

"Um dos piores seres humanos a que este país já foi exposto". Ex-diretor FBI acusado de obstrução à justiça e perjúrio após pressão de Trump

Hoje às 07:58
11

Tempestade Gabrielle traz aviso amarelo a cinco distritos de Portugal continental

Hoje às 09:30
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:26

Furacão Gabrielle vai atingir Portugal continental (atenção centro e sul do país)

Há 2h e 24min

Aguiar-Branco requer inquérito a Filipe Melo (Chega) devido ao que se vê neste vídeo (nomeadamente aos 01m17s)

Há 3h e 4min

Morreu o ator Luís Alberto

Hoje às 09:34
01:08

Madeira trava novas licenças TVDE. Caso segue para Tribunal Constitucional

Há 2h e 26min
01:22

Cerca de uma dezena de pessoas desalojadas e mais de 100 ocorrências: Gabrielle passou pelos Açores

Há 2h e 26min
01:44

242.45 euros: é isto que agora tem de pagar pelo cabaz da DECO

Há 2h e 24min
04:36

"Taxa de gravidez na adolescência é maior nestas zonas do país"

Hoje às 11:04
02:16

Bebé de quatro dias transferido de Lisboa para Coimbra por falta de resposta em cirurgia urgente

Hoje às 10:37

As contas de Vieira eram "melhores" e a "cláusula rara" que Mourinho aceitou: a entrevista a Rui Costa

Hoje às 12:17