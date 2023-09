Mínimo: 10ºC; máximo: 31ºC. E haverá chuva, vento e depois trovoada (meteorologia, as previsões)

o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real devido à chuva. Para o resto da semana, o IPMA não emitiu qualquer aviso mas confirma a ocorrência de aguaceiros.

Para esta terça-feira o IPMA prevê aguaceiros não tão intensos na parte da tarde e vento fraco a moderado em várias regiões do país. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius, em Bragança, e os 18 graus Celsius, em Faro, e as temperaturas máximas devem situar-se entre os 22 graus Celsius, em Braga, e os 27 graus Celsius, em Setúbal e Faro.

Para quarta-feira prevê-se uma subida da temperatura nas regiões do interior e sul. As temperaturas máximas podem atingir os 31 graus em Évora e os 22 na Guarda. Quanto às mínimas, vão oscilar entre os 12 graus na Guarda e os 19 graus em Faro.

Para quinta-feira está prevista a ocorrência de aguaceiros durante a tarde e vento fraco a moderado. As temperaturas mínimas oscilam entre os 14 graus Celsius e os 19 nas regiões do centro, norte e sul, e as temperaturas máximas entre 31 em Braga e Santarém e os 26 no interior.

Para sexta-feira também se prevê aguaceiros ao longo da tarde. As temperaturas mínimas vão situar-se entre os 15 graus em Braga e os 18 em Faro e as máximas entre os 22 e 27 nas regiões do interior.

No fim de semana, o IPMA alerta para aguaceiros acompanhados de trovoada e vento moderado.