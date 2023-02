O ativista iraniano de direitos humanos e opositor do regime, Arash Sadeghi, foi condenado a mais de cinco anos de prisão por participar em protestos, revelou o seu advogado.

“O meu cliente foi condenado a cinco anos de prisão por conluio contra a segurança do país e oito meses por propaganda contra a República Islâmica”, anunciou o advogado Me Ramin Safarnia, em declarações à agência AFP.

Com 36 anos e sofrendo cancro nos ossos, o ativista foi libertado sob fiança em 21 de janeiro, após mais de três meses de detenção na prisão de Evin, em Teerão.

Long-time civil rights activist Arash Sadeghi has been sentenced to 5.8 years in prison in #Iran—for his tweets.



Arash has already served many years in prison for entirely peaceful acts.



The Islamic Republic is terrified of his thoughts and words. #آرش_صادقی pic.twitter.com/zRzYshe45K