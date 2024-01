Estado Islâmico reivindica autoria dos ataques no Irão

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelas duas explosões que mataram 84 pessoas e provocaram dezenas de feridos na quinta-feira, no Irão, informa a Reuters.

As explosões ocorreram na cidade de Kerman, onde estavam a decorrer homenagens ao major-general Qassem Soleimani, morto a 3 de janeiro de 2020 por um drone dos Estados Unidos.

Num comunicado divulgado através dos seus canais na rede social Telegram, o EI referiu que dois dos seus membros “dirigiram-se para uma grande concentração” de pessoas junto do túmulo de Soleimani em Kerman e “fizeram detonar os cintos com explosivos”. O Estado Islâmico identificou os dois bombistas como Omar al-Mowhid e Saifallah al-Mujaahid.-

Além dos 84 mortos, há ainda 284 vítimas a receber tratamento hospitalar, algumas delas em estado considerado grave. Várias pessoas estavam na rua durante as duas explosões, ambas ocorridas a menos de um quilómetro do túmulo de Qassem Soleimani.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, condenou um ataque "hediondo e desumano", sendo que o aiatolá Khamenei, supremo líder do Irão, prometeu vingar-se dos autores do ataque. "Criminosos cruéis devem saber que a partir de agora vão ser tratados com firmeza... sem dúvida que haverá uma resposta dura", disse o responsável iraniano.