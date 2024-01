Depois de atacar na Síria e no Iraque, Irão lança mísseis e drones contra alvos no Paquistão

O Irão destruiu duas bases do grupo terrorista Jaish al-Zalm, uma organização que opera a partir do sudeste do país e que tem grande parte das ações contra o civis e militares iranianos.

De acordo com a agência de notícias IRNA, os ataques foram conduzidos com mísseis no Paquistão, país que faz fronteira com o Irão.

As primeiras avaliações do exército iraniano indicam que as duas bases foram atingidas e destruídas por mísseis e drones.

O grupo Jaish al-Zalm tinha atacado recentemente as forças de segurança do Irão na fronteira entre os dois países.

Este grupo, cuja tradução é “Exército da Justiça”, é uma organização de inspiração jihadista, operando a partir de uma zona onde existem vários baluchis, uma etnia iraniana de maioria sunita.

A organização afirma-se como um grupo separatista que luta pela independência da província de Sistão-Baluchistão, reivindicando mais direitos para a etnia baluchi.

O Irão, que classifica este como um grupo terrorista, acredita que existem ligações do Jaish al-Zalm à al-Qaeda, sendo que alguns meios de comunicação iranianos já sugeriram que possa haver influência e financiamento de Estados Unidos e Arábia Saudita ao grupo.

Este ataque iraniano surge depois de Teerão ter lançado ataques contra Iraque, onde garante ter atingido uma base de operações da Mossad, a agência de serviços secretos de Israel, e Síria, onde operavam membros do Estado Islâmico.