Astiyazh Haghighi e Amir Mohammad Ahmadi, ambos com 20 anos, tornaram-se virais nas redes sociais de todo o mundo quando publicaram um vídeo a dançar juntos em Teerão. O momento foi interpretado como romântico por uns e símbolo de resistência ao regime por outros, devido à localização escolhida: em frente à Torre Azadi, ou Torre da Liberdade.

O vídeo não passou despercebido às autoridades iranianas, que detiveram o casal em novembro por violação do princípio da modéstia e comportamento desadequado em público. As mulheres não estão autorizadas a cantar ou a dançar em público (muito menos na companhia de um homem) e Astiyazh surgia ainda sem o véu islâmico, de uso obrigatório.

A sentença determinada pelo tribunal de Teerão foi agora conhecida: ambos estão condenados a dez anos e seis meses de prisão por "encorajarem corrupção e prostituição pública" e "encontrarem-se com a intenção de perturbar a segurança nacional".

De acordo com a organização ativista norte-americana Human Rights Activists News Agency (HRANA), o casal está também impedido de abandonar o país ou usar a internet, e terá sido impedido de recorrer a advogados durante o julgamento.

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don’t deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV