"Fação de hooligans lunáticos" espalha violência em Dublin após esfaqueamento de mulher e três crianças

Desacatos atribuídos à extrema-direita eclodiram esta quinta-feira à noite em Dublin, após um ataque com arma branca que fez cinco feridos, incluindo três crianças, e que a polícia irlandesa já descartou como um ato com motivação terrorista.

Cartazes “Irish Lives Matter” [Vidas irlandesas importam, em português] e bandeiras irlandesas foram hasteadas durante estes confrontos, nos quais participaram centenas de pessoas.

Os desacatos eclodiram num bairro onde vive população imigrante em particular, referiu a agência France-Presse (AFP).

BREAKING:



Irish rioters have set the Holiday Inn Express Hotel in Dublin on fire.



The government is using the hotel to house asylum seekers. pic.twitter.com/V1AG4KVcrK