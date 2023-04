A campanha do IRS já arrancou, no primeiro dia do mês, mas há quem tenha ainda dúvidas sobre a entrega desta declaração. Alguns têm o trabalho facilitado, estando abrangidos pelo IRS automático, mas, mesmo assim, certos aspetos poderão ainda estar por esclarecer. A resposta às perguntas mais frequentes dos contribuintes pode ser encontrada no Guia Fiscal 2023, da Deco Proteste.

Há vários contribuintes com acesso ao IRS automático e os mais novos podem optar pelo IRS Jovem. Entre as novidades deste ano, onde já se pode sentir o efeito das novas tabelas de retenção na dimensão do reembolso, encontra-se o desdobramento de escalões de IRS, de sete para nove.

O ECO selecionou algumas dicas disponibilizadas pela Deco Proteste para ajudar a esclarecer todas as dúvidas, que serão partilhadas diariamente.

Vendi

Vendi a minha casa em 2022, por 160 mil euros. Tinha-a comprado em 1998, por 90 mil euros, mas transformei-a num AL em 2017. Nessa altura, o apartamento já valia 130 mil euros. Como calculo as mais-valias?

Pelas regras da categoria B, conte com 70.775 euros relativos a 95% da valorização da casa entre 1998 e 2022, deduzidos de 1% (taxa de depreciação do imóvel) por cada ano em que esteve afeto à atividade. No total, 35.388 euros (50% de 70.775 euros) são adicionados aos seus rendimentos de 2022.