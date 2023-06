Já só tem um mês para entregar o IRS

Já passaram dois meses desde que arrancou a entrega do IRS referente aos rendimentos de 2022 e a Autoridade Tributária já recebeu cerca de 4,5 milhões de declarações, segundo os dados do Portal das Finanças. Quem ainda não o fez, tem apenas um mês para cumprir esta obrigação fiscal, havendo multas para quem falhar o prazo.

A tarefa está facilitada para quem que tem acesso ao IRS automático, no qual apenas é necessário aceitar a declaração pré-preenchida, depois de verificadas todas as informações. Segundo o último balanço das Finanças, entre as declarações que já tinham sido entregues até 16 de maio, 38% foram submetidas através do IRS automático.

Esse ponto de situação do Ministério das Finanças indicava ainda que já foram reembolsados perto de 1.800 milhões de euros até meados de maio, correspondentes a 1,8 milhões de declarações de IRS.

Atualmente, dois meses depois do arranque do prazo, já foram entregues cerca de 4,5 milhões de declarações de IRS, de acordo com as estatísticas disponíveis no Portal das Finanças, que contam também com declarações de substituição. A campanha prolonga-se até 30 de junho, sendo que há multas para os contribuintes que não respeitarem o prazo.

Os cidadãos com acesso ao IRS automático, se não confirmarem a declaração pré-preenchida pelo Fisco até ao final do prazo, esta será considerada entregue e a liquidação provisória vai ser convertida em definitiva.

Já para os que não têm IRS automático, não entregar a declaração de rendimentos no prazo legal pode resultar numa coima, que pode ir até aos 3.750 euros. No entanto, o montante pode ser reduzido se o contribuinte regularizar a situação de forma voluntária, e tendo em conta fatores como o prazo do atraso e o grau de culpa.