Já foram publicadas as novas tabelas de retenção na fonte do IRS para o primeiro semestre, que foram corrigidas para que não absorvam os aumentos salariais nas primeiras posições. Apesar de já não chegarem a tempo do processamento de salários para algumas entidades empregadoras, nomeadamente do Estado, produzem efeitos com retroativos, a janeiro.

As mudanças surgiram depois do alerta da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), que reuniu com a equipa das Finanças e a secretária de Estado da Administração Pública na semana passada. O Governo decidiu então corrigir as tabelas de retenção na fonte do IRS para o primeiro semestre deste ano (sendo que naquelas do segundo semestre o problema já não se colocará).

Quanto às entidades que já terão processado os vencimentos e que tenham assim “feito uma retenção superior poderão devolver diretamente a diferença aos trabalhadores no salário seguinte”, indicou na altura o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.

Veja as tabelas: