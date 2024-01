Tempestade Isha deixa milhares de britânicos sem energia e afeta transportes

A tempestade Isha, que desde domingo mantém áreas de todo o Reino Unido em alerta com ventos até 145 quilómetros por hora, deixou milhares de pessoas sem eletricidade e afetou a rede de transportes em todo o país.

O serviço meteorológico britânico (Met) emitiu esta segunda-feira um aviso “amarelo”, apontando para um risco de interrupção dos transportes relacionada com o mau tempo em todo o Reino Unido.

A empresa de manutenção da rede elétrica na Irlanda, a ESB Networks, registou mais de 170 mil casas sem energia, enquanto a operadora Electricity North West disse que quase oito mil casas ficaram sem eletricidade.

As redes de eletricidade na Irlanda do Norte também tiveram de contratar centenas de funcionários, depois de cerca de 45.000 clientes os terem contactado por não terem energia.

A tempestade também causou o encerramento de inúmeras estradas no país, enquanto a rede ferroviária Network Rail impôs restrições de velocidade na maioria das suas rotas por razões de segurança devido ao risco de queda de árvores ou estruturas.

A Scottish Railways disse que nenhum comboio vai circular até que todas as linhas sejam inspecionadas e os danos nos cabos da rede em pelo menos 20 locais fossem reparados.

Em Inglaterra, a empresa East Midlands Railway antecipou “atrasos e perturbações” para hoje, e na aviação vários voos foram cancelados ou desviados

“Devido às condições adversas em todo o Reino Unido, foram implementadas restrições temporárias ao tráfego aéreo. Estas são aplicadas apenas para manter a segurança”, disse hoje um porta-voz dos Serviços Nacionais de Tráfego Aéreo à imprensa local.

O Met indicou que "todos" no Reino Unido foram afetados por esta tempestade, com 28 alertas de cheias em Inglaterra e 50 na Escócia, prevendo-se uma melhoria, embora o vento e os aguaceiros continuem ao longo do dia.