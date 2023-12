Vulcão entra em erupção na Islândia. Quatro mil pessoas tiveram de abandonar a cidade de Grindavik

Um vulcão entrou em erupção esta segunda-feira na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, após semanas de intensa atividade sísmica, informou o Gabinete Meteorológico do país. A erupção começou às 22:17.

Temendo esta erupção, as autoridades já tinham retirado os quase 4 mil habitantes da cidade piscatória de Grindavik e também fecharam ao público o spa geotérmico da vizinha Lagoa Azul.

No entanto, o aeroporto internacional de Reykjavik, localizado a cerca de 20 quilómetros, permanece aberto. "Até ao momento, não há interrupções nas chegadas ou partidas no aeroporto Keflavik", lê-se no site.

O local da erupção situa-se a cerca de 30 quilómetros da capital islandesa, Reiquiavique.

