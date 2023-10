"Estamos em guerra e vamos ganhar", diz Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo nas redes sociais, garantindo que o país está preparado para a guerra: "Estamos em guerra e vamos ganhar", disse. "O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu."

Israel decidiu convocar uma grande quantidade de reservistas. O líder israelita também pediu aos cidadãos que sigam as instruções de segurança.

Esta é a primeira reação do Netanyahu após o ataque lançado esta manhã pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza.

Esta é a declaração completa de Benjamin Netanyahu:

“Cidadãos de Israel. Estamos em guerra, não uma operação, não uma escalada, uma guerra. Esta manhã o Hamas lançou um ataque surpresa assassino contra o Estado de Israel e os seus cidadãos. Convoquei os chefes do sistema de segurança, antes de mais ordenei uma operação nos territórios onde os terroristas se infiltraram - esta operação está a realizar-se neste momento. Ao mesmo tempo, ordenei uma extensa mobilização de reservista e um ataque de retaliação com uma força e alcance que o inimigo nunca até aqui conheceu. O inimigo pagará um preço que nunca conheceu. Enquanto isso, apelo a todos os cidadãos de Israel para que obedeçam estritamente às instruções do exército e às instruções do Comando Interno. Estamos em guerra e vamos vencê-la”.

Israel bombardeou pelo ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza iniciando a operação “Espadas de Ferro”, em resposta ao ataque múltiplo que o grupo islâmico palestiniano lançou esta manhã contra o território israelita, anunciou o Exército.

⚔️Swords of Iron⚔️



The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb