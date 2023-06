Dois soldados israelitas mortos em troca de tiros perto da fronteira com o Egito

Dois soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla original) foram mortos num tiroteio perto da fronteira com o Egito, no deserto do Negev, confirmou aquela agência de segurança.

A confirmação das duas mortes chega depois de relatos de uma operação no mesmo local entre forças israelitas e um homem que terá disparado contra os soldados, sendo que o exército falou do atirador como sendo um "terrorista".

Earlier this morning, in a security incident in the area of the Paran Regional Brigade, 2 IDF soldiers were killed by live fire adjacent to the Egyptian border.

The incident is under review, and the IDF is conducting searches in the area.



