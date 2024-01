Drone que matou norte-americanos pode ter sido confundido com drone dos EUA

O drone que matou três soldados norte-americanos e feriu dezenas de outros na Jordânia pode ter sido confundido com um avião não tripulado dos EUA que regressava à base.

De acordo com o New York Times, que cita duas fontes do Pentágono, as defesas aéreas não conseguiram impedir o ataque numa base militar dos EUA na Jordânia porque o drone inimigo dirigiu-se para o seu alvo ao mesmo tempo que um drone norte-americano regressava à base.

As duas fontes do Pentágono, que falam sob condição de anonimato, dizem mesmo que o regresso do drone de vigilância norte-americano à base de reabastecimento "gerou alguma confusão" sobre se o drone que se aproximava era ou não um drone inimigo, pelo que as defesas aéreas não foram imediatamente ativadas.

De acordo com as mesmas fontes, dois outros dones que atacaram outros locais próximos foram abatidos.

A explicação de como o drone inimigo evitou as defesas aéreas dos EUA na instalação militar surge depois de a Casa Branca ter dito que não procura um conflito com o Irão, apesar de o presidente Joe Biden ter prometido ações retaliatórias pelas mortes dos soldados norte-americanos.

O ataque, que a administração de Biden atribui a representantes baseados no Irão, acrescenta outra camada de complexidade a uma situação já tensa no Médio Oriente, à medida que Washington tenta impedir que a guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas se transforme num conflito regional mais amplo.

“O presidente e eu não toleraremos ataques às forças dos EUA e tomaremos todas as ações necessárias para defender os EUA e as nossas tropas”, disse o secretário da Defesa, Lloyd Austin, ao reunir-se no Pentágono com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, reiterou - um dia depois de Biden ter prometido “fazer com que todos os responsáveis prestem contas” - que o Governo dos EUA não está a procurar um conflito no Médio Oriente.

Mas Kirby também deixou claro que a paciência norte-americana se esgotou, depois de mais de dois meses de ataques de milícias pró iranianas contra as tropas dos EUA no Iraque, na Síria e na Jordânia, bem como à Marinha dos EUA e aos navios comerciais no Mar Vermelho.

Os grupos – incluindo os rebeldes Huthis do Iémen e o Kataeb Hezbollah baseado no Iraque – afirmam que os ataques são uma resposta às contínuas operações militares de Israel em Gaza.