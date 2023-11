Exclusivo: acordo para libertação de grande grupo de reféns do Hamas alcançado, avança conselheiro de Netanyahu na CNN International Summit

Mark Regev, conselheiro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, avançou esta terça-feira na CNN International Summit que foi alcançado um acordo para a libertação de "um grande grupo" de reféns do Hamas.

Em declarações exclusivas à CNN Portugal, Regev reflete ainda sobre o cessar-fogo declarado pelo primeiro-ministro Netanyahu esta noite. "Uma das preocupações que estão a desafiar o primeiro-ministro, mas a opinião é que é um bom acordo. Dissemos sempre que iremos aceitar um cessar-fogo temporário para a libertação da nossa população e, de facto, se vamos libertar reféns é precisamente por causa desse cessar-fogo".

"Temos atingido o Hamas intensamente e eles estão a sentir essa dor. Por causa deste tempo difícil isso exige que aceitem este cessar-fogo e isso facilitou a libertação dos reféns". "O Hamas não está a libertar reféns porque de repente se tornaram bonzinhos, longe disso, são um grupo terrorista brutal, mas por necessitarem de uma pausa", afirma.

Recorde-se que no início da reunião do Conselho de Ministros israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu explicou aos restantes governantes que o acordo a ser negociado prevê a libertação de reféns do Hamas por fases.

Citado pela Reuters, o líder israelita afirmou ainda que o acesso da Cruz Vermelha aos reféns que vão permanecer em cativeiro é uma das condições impostas.

Netanyahu assegurou que a guerra contra o Hamas não vai parar após um cessar-fogo e considera que a intervenção de Joe Biden no processo permitiu "melhorar" o acordo, ao incluir a libertação de mais reféns.

O ministro Benny Gantz também falou antes da reunião. "Os contornos do acordo são difíceis e dolorosos do ponto de vista humano, mas é o acordo certo", disse Gantz, citado pelo jornal israelita Haaretz.