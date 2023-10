Hamas anuncia nova operação contra Israel com lançamento de 5 mil foguetes. Israel está em "estado de prontidão para a guerra”

O líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, afirmou este sábado que o grupo lançou uma nova operação militar contra Israel. Numa rara declaração pública, Mohammed Deif disse que 5 mil foguetes foram disparados contra Israel durante a madrugada, para dar início à "Operação Tempestade Al-Aqsa".

"Decidimos dizer basta", notou Deif, apelando a todos os palestinianos para confrontarem Israel. A mensagem de Deif foi gravada, já que o líder, que sobreviveu a múltiplas tentativas de assassínio por parte de Israel, não faz aparições públicas.

Os disparos, a partir de vários locais da Faixa de Gaza, começaram antes das 6:30 horas locais (4:30 em Lisboa) e continuaram durante quase meia hora. Em Israel, sirenes de alerta soaram em várias cidades.

Uma mulher, na casa dos 60 anos anos, morreu e 15 outras pessoas ficaram feridas no sul de Israel, segundo as autoridades locais.

O exército israelita efetua habitualmente ataques aéreos em resposta ao lançamento de foguetes mas, de acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), não houve uma resposta imediata de Israel.

Para já, o exército de Israel confirmou que "um número desconhecido de terroristas" da Faixa de Gaza se infiltrou em território israelita e apelou aos residentes da região para permanecerem em casa. “As Forças de Defesa de Israel defenderão os civis israelitas e a organização terrorista Hamas pagará um preço elevado pelas suas acções”, afirmou.

As Forças de Defesa de Israel afirmam estar declarando “um estado de prontidão para a guerra” em resposta ao ataque surpresa de Gaza. Após uma reunião do gabinete de segurança no quartel-general militar israelita em Tel Aviv, Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, afirmou que o Hamas “cometeu um grave erro” ao lançar foguetes contra o sul e centro de Israel. “O estado de Israel vencerá esta guerra”, disse Gallant, citado pelas agências. O ministro da defesa aprovou a convocação de reservistas militares.

Os lançamentos ocorreram após semanas de tensões ao longo da fronteira de Israel com Gaza e de pesados combates na Cisjordânia ocupada por Israel.

Pelo menos 247 palestinianos, 32 israelitas, um ucraniano e um italiano foram mortos desde o início do ano, em atos de violência ligados ao conflito israelo-palestiniano, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais israelitas e palestinianas.

Estas estatísticas incluem combatentes e civis, incluindo menores, do lado palestiniano, e civis, incluindo menores e três membros da minoria árabe, do lado israelita.