"Enquanto eles não voltarem, eu não consigo recuperar": luso-israelita que esteve refém do Hamas apela à libertação dos que "deixou" para trás

"O meu nome é Adina Moshe e estou de volta depois de ter sido feita refém pelo Hamas." É assim que a luso-israelita de 72 anos se apresenta ao mundo, depois de ter sido libertada pelo Hamas há mais de duas semanas, no âmbito do acordo firmado entre com Israel para a libertação, nos próximos quatro dias, de 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinianos.

Adina Moshe está de volta a Israel, mas não esquece quem ficou para trás. "Deixei os meus bons amigos do kibutz Nir-Oz, que continuam lá. Ainda são bastantes. São todos muito idosos, com graves problemas de saúde e sem medicação adequada", lamenta.

A luso-israelita, que obteve cidadania portuguesa no final de outubro, conta que os reféns estavam a ser alimentados pelo Hamas, mas que o abastecimento de comida estava a diminuir dia após dia. "Acabámos por comer só arroz", recorda.

Recordando todos os seus "amigos" que ainda estão nas mãos do Hamas, Adina Moshe faz um apelo emotivo: "Eu imploro e peço, do fundo do meu coração: por favor, façam tudo o que for possível para os libertar, para que eu possa recuperar também. Porque enquanto eles não voltarem, o meu coração está lá e eu não consigo recuperar."

A luso-israelita faz ainda um apelo dirigido ao exército israelita: "Por favor, garantam que libertam todos [os reféns] primeiro. Tragam-nos de volta a casa e só depois avancem com medidas militares."

