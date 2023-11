Uma portuguesa, uma mulher que tinha sido dada como morta e várias crianças: estes foram os primeiros reféns libertados pelo Hamas

Treze reféns israelitas foram libertados esta sexta-feira pelo Hamas, no âmbito do acordo firmado entre com Israel para a libertação, nos próximos quatro dias, de 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinianos.

Entre os reféns libertados, destaca-se uma mulher com cidadania portuguesa: Adina Moshe, de 72 anos.

A informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que admitiu à Lusa que o Governo mantinha "esperança" de que Adina Moshe fizesse parte da lista de reféns libertados.

“Efetivamente tínhamos a esperança, não queríamos falar muito do assunto. Tínhamos esperança e confirma-se que saiu”, declarou o chefe da diplomacia portuguesa, que iniciou esta sexta feira uma visita a Israel e Cisjordânia.

Na lista de reféns, divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, destaca-se ainda o nome de uma cidadã que a Jihad Islâmica palestiniana tinha dado como morta no início do mês, bem como quatro menores, mães e idosas.

Eis a lista completa com os nomes dos 13 reféns libertados:

Adina Moshe, de 72 anos

Hanna Katzir (que tinha sido dada como morta pela Jihad Islâmica), de 77 anos;

Margalit Mozes, também com 77 anos;

Yafa Ader, de 85;

Hannah Perry, de 79;

Danielle Aloni, de 44; Emilia Aloni, de nove;

Ruthi Mondar, de 78; Keren Mondar, de 54; Ohad Mondar, de nove;

Aviv Asher, de dois anos ; Raz Asher, de cinco; e Doron Katz-Asher, de 34

Em troca, Israel libertou 39 prisioneiros palestinianos, cumprindo assim também com a sua parte do acordo, confirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar.

O primeiro-ministro israelita já reagiu à libertação do primeiro grupo de reféns, comprometendo-se a libertar "todos" os que ainda estão nas mãos do Hamas.

"O governo israelita congratula-se pelo regresso dos seus cidadãos", declarou Benjamin Netanyahu, citado num comunicado divulgado pelo seu gabinete e reproduzido pelo Times of Israel.

Netanyahu compromete-se a garantir "o regresso de todos os reféns e pessoas dadas como desaparecidas" desde os ataques do Hamas, a 7 de outubro.