Durante meses, centenas de milhares de israelitas têm vindo a tomar as ruas de todo o país para protestar contra grandes alterações no sistema jurídico de Israel que alguns dizem ameaçar as fundações democráticas do país.

No essencial, a revisão judicial daria ao parlamento israelita, ao Knesset e, portanto, aos partidos no poder, mais controlo sobre o poder judicial de Israel.

Desde a forma como os juízes são selecionados, até às leis que o Supremo Tribunal pode decidir, passando mesmo pela atribuição de poderes ao Parlamento para anular as decisões do Supremo Tribunal, as mudanças seriam os abalos mais significativos no sistema judicial de Israel desde a sua fundação em 1948.

As reformas propostas não surgem do nada.

Personalidades de todo o espectro político exigiram, no passado, mudanças no poder judicial de Israel.

Israel não tem uma constituição escrita, apenas um conjunto de leis básicas quase constitucionais, o que dá ainda mais poder ao Supremo Tribunal. Mas Israel também não tem outro contrapeso ao poder do Knesset que não seja o Supremo Tribunal

Eis o que precisa de saber.

Quais são as mudanças e quais são as razões por detrás delas?

A revisão judicial é um pacote de leis, todas elas precisam de passar por três votações no Knesset antes de se tornarem lei.

Um dos elementos mais importantes para o governo de Netanyahu é o projeto de lei que altera a composição do comité de nove membros que seleciona os juízes, de maneira a dar ao ao governo a maioria dos lugares no comité.

Netanyahu e os seus apoiantes argumentam que o Supremo Tribunal se tornou um grupo isolado, elitista, que não representa o povo israelita. Argumentam que o Supremo Tribunal acaba por ultrapassar o seu papel, imiscuindo-se em questões sobre as quais não deveria decidir.

Em defesa destes planos, o primeiro-ministro tem apontado para países como os Estados Unidos, onde os políticos controlam quais os juízes federais nomeados e aprovados.

Outro ponto significativo das mudanças é conhecido como a cláusula de anulação, que daria ao parlamento israelita o poder de aprovar leis anteriormente consideradas inválidas pelo tribunal, podendo anular as decisões do Supremo Tribunal.

Os defensores dizem que o Supremo Tribunal não deve interferir na vontade do povo, que elege os políticos para o poder.

"Vamos às urnas, votamos, e muitas vezes, as pessoas que não elegemos decidem por nós", disse o Ministro da Justiça Yariv Levin enquanto revelava as reformas no início de janeiro.

Outro projeto de lei, agora aprovado, torna mais difícil que um primeiro-ministro em exercício seja declarado inapto para o cargo, restringindo as razões que definem uma incapacidade física ou mental e exigindo que seja o próprio primeiro-ministro, ou dois terços do governo, a votar a favor dessa declaração.

Como é que esta medida afeta Netanyahu?

Benjamin Netanyahu tem sido acusado de estar a tentar proteger os seus próprios interesses. Foto: Abir Sultan/AFP/Getty Images

Embora várias leis possam afetar Netanyahu, é a que diz respeito à declaração de um primeiro-ministro "inapto para o cargo" que tem mais impacto no primeiro-ministro israelita.

Os críticos dizem que Netanyahu está a avançar com a revisão devido ao seu julgamento por corrupção de que está a ser alvo, onde enfrenta acusações de fraude, suborno e quebra de confiança. Ele nega qualquer ato ilícito.

Este projeto de lei é visto em grande parte pelos líderes da oposição como uma forma de proteger Netanyahu de ser declarado impróprio para o cargo em resultado do julgamento.

Como parte de um acordo com o tribunal para manter-se como primeiro-ministro apesar de estar em julgamento, Netanyahu aceitou uma declaração de conflito de interesses. O Procurador-Geral determinou que a declaração significava que Netanyahu não poderia estar envolvido na elaboração da revisão judicial. Uma petição está atualmente a ser avaliada no Supremo Tribunal israelita para declarar Netanyahu inapto para o cargo com base na violação dessa declaração de conflito de interesses e o Procurador-Geral escreveu uma carta aberta a Netanyahu dizendo que ele está a violar o acordo e a lei.

Os críticos também argumentam que se o governo tiver uma maior influência na nomeação de juízes, os aliados de Netanyahu nomearão juízes que sabem que governarão a favor de Netanyahu.

Netanyahu, há que dizê-lo, negou completamente isto e alegou que o seu julgamento continua "a desenrolar-se" por si só.

No passado, Netanyahu expressou publicamente um forte apoio a um sistema judicial independente. Questionado sobre por que razão apoia uma tal revisão, apesar dessas declarações públicas, Netanyahu disse a Jake Tapper, da CNN: "Não mudei a minha opinião. Penso que precisamos de um sistema judiciário forte e independente. Mas um sistema judicial independente não significa um sistema judicial descontrolado, que foi o que aconteceu aqui nos últimos 25 anos".

O que significam as mudanças para os palestinianos?

Enfraquecer o poder judicial poderia limitar tanto os israelitas como os palestinianos na procura da defesa dos seus direitos por parte do tribunal, se acreditarem que estes estão a ser postos em causa pelo governo.

Os palestinianos na Cisjordânia ocupada poderiam ser afetados, e claro que os cidadãos palestinianos de Israel ou aqueles que possuem cartões de residência seriam diretamente afetados. O Supremo Tribunal de Israel não tem influência sobre o que acontece em Gaza, que é governado pelo grupo militante palestiniano Hamas.

Os críticos das mudanças receiam que, se os políticos tiverem mais controlo, os direitos das minorias em Israel, especialmente dos palestinianos que vivem em Israel, possam ser afetados.

No ano passado, por exemplo, o tribunal suspendeu as expulsões de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, onde grupos judeus tentavam reivindicar a propriedade de terras nas quais as famílias vivem há décadas.

Ao mesmo tempo, os ativistas palestinianos têm argumentado que o Supremo Tribunal firmou ainda mais a ocupação da Cisjordânia por Israel, nunca tendo posto em causa a legalidade dos colonatos israelitas, apesar de serem considerados ilegais pela maior parte da comunidade internacional.

O Supremo Tribunal também tem sido alvo de queixas da extrema-direita e dos colonos israelitas, que afirmam ser tendencioso contra os colonos; condenaram o envolvimento do tribunal na aprovação do despejo dos colonos de Gaza e da Cisjordânia do Norte em 2005.

O que dizem os opositores?

A revisão tem levantado preocupações nos sectores financeiro, empresarial, de segurança e académico de Israel.

Os críticos dizem que a revisão vai longe demais, e destruirá completamente a única via disponível para controlar e servir de contrapeso ao poder legislativo israelita.

Alertam para o facto de que prejudicará a independência do poder judicial israelita, e prejudicará direitos não consagrados nas leis básicas quase constitucionais de Israel, como os direitos das minorias e a liberdade de expressão.

Segundo as sondagens divulgadas em fevereiro pelo Israel Democracy Institute, apenas uma minoria de israelitas apoia as reformas. A grande maioria - 72% - quer que se chegue a um compromisso e, mesmo assim, 66% pensam que o Supremo Tribunal deveria ter o poder de anular leis e 63% dos israelitas pensam que o método atual de nomeação de juízes deveria permanecer como está.

Membros do sector tipicamente apolítico de alta tecnologia também se pronunciaram contra as reformas. Assaf Rappaport, CEO da empresa de cibersegurança Wiz, disse que a empresa não vai transferir nenhum dos 300 milhões de dólares de capital que recentemente angariou para Israel por causa da agitação que se seguiu à revisão.

O governador do Banco Central de Israel, Amir Yaron, disse a Richard Quest, da CNN, que as reformas são demasiado "precipatadas" e correm o risco de prejudicar a economia.

Vários ex-chefes da Mossad também se pronunciaram contra as reformas, alertando que a divisão sobre o assunto está a prejudicar a segurança israelita. Centenas de reservistas do exército de Israel avisaram que não responderão ao apelo para servir se as reformas passarem, dizendo que acreditam que Israel deixará de ser uma democracia plena com as mudanças.

O Presidente israelita Isaac Herzog disse que a legislação do governo foi "mal orientada, brutal e mina as nossas fundações democráticas", e avisou que Israel estava à beira de uma "guerra civil". Embora a presidência israelita seja em grande parte um papel cerimonial, Herzog tem estado a falar ativamente com todos partidos apelando às negociações.

E, na frente internacional, os aliados de Israel, incluindo os Estados Unidos, também expressaram a sua preocupação com a revisão.

De acordo com a Casa Branca, o Presidente dos EUA Joe Biden disse a Netanyahu num telefonema em meados de março que "as sociedades democráticas são reforçadas por verdadeiros mecanismos de controlo e equilíbrio, e que as mudanças fundamentais devem ser prosseguidas com a base mais ampla possível de apoio popular".

O que acontece a seguir?

Os organizadores do protesto dizem que planeiam intensificar as suas manifestações até que a legislação seja suspensa. Mas o governo diz ter recebido um mandato dos eleitores para aprovar a reforma quando foi eleito em novembro passado.

Mas em meados de março, o governo de coligação suavizou os seus planos pela primeira vez, anunciando que tinha emendado o projeto de lei que iria reformar o comité que seleciona os juízes. Em vez de ter a grande maioria dos lugares nomeados no comité, os membros nomeados pelo governo teriam uma maioria de um só lugar.

A 23 de março, mesmo depois de o seu próprio ministro da defesa quase ter feito um discurso apelando à suspensão da legislação por preocupação com a forma como esta afetaria a segurança nacional israelita, Netanyahu prometeu continuar a avançar com as reformas.

Pediu aos políticos da oposição que se reunissem com ele para negociar, algo que eles disseram que só farão se o processo legislativo for interrompido.

Complicando ainda mais as questões, caso os projetos de lei passem no parlamento, o Supremo Tribunal deverá então decidir sobre as leis que restringem o seu próprio poder. Isto levanta a possibilidade de um impasse constitucional. Será que o Supremo Tribunal vetaria as leis, e em caso afirmativo, como reagiria o governo?