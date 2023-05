Jihad Islâmica lança dezenas de rockets contra Israel em resposta a ataques

Está a subir de tom a tensão entre Israel e as forças pró-Palestina, com ambos os lados a atacarem-se mutuamente. Só esta quarta-feira terão sido disparados cerca de 60 rockets a partir da Faixa de Gaza, precisamente o local onde as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla original) dizem ter matado três líderes da Jihad Islâmica, numa ronda de ataques que já matou um total de 17 civis, incluindo mulheres e crianças.

Um ataque que Israel justificou pela movimentação dos suspeitos para um local de lançamento de foguetes, em Khan Younis. Já esta quarta-feira houve novo ataque, com a IDF a referir que foi atingido um local onde estavam membros da Jihad Islâmica.

Pouco depois começavam a soar as sirenes em torno de Telavive, nomeadamente em Ashkelon, mas a chamada cúpula de ferro, o sistema defensivo de Israel, conseguiu intercetar nove dos projéteis, enquanto um outro atingiu a cidade de Sderot, na fronteira com a Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo a IDF informava que continuava a alvejar locais que albergavam operações da Jihad Islâmica.

O alcance dos bombardeamentos pró-palestinianos aumentou, levando mesmo à suspensão das operações no Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive, entretanto retomadas.

Vídeos partilhados nas redes sociais pela IDF mostram diferentes momentos de ataques a posições da Jihad Islâmica.

תקיפת משגרי רקטות ומרגמות מוטמנים ברחבי רצועת עזה: pic.twitter.com/bhmrhJ92EM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 10, 2023

Em outro incidente, ocorrido de manhã, um palestiniano armado disparou contra tropas de Israel na cidade de Qabatiya, no norte da Cisjordânia ocupada.

As tropas de Israel que realizavam uma operação na zona dispararam contra os alegados atacantes palestinianos.

Dois homens morreram e armamento foi apreendido, disse o exército de Israel na Cisjordânia.

De acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP), pelo menos 107 palestinianos, metade dos quais combatentes, morreram em confrontos com as forças de Israel na Cisjordânia desde o início do ano.