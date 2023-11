Três reféns com ligação a Portugal vão ser libertados pelo Hamas nos próximos quatro dias como parte do acordo firmado entre a organização terrorista e o governo israelita, de acordo com a Comunidade Israelita do Porto (CIP). Em causa estão os dois filhos e um sobrinho do cidadão português Dror Or, de 48 anos, que também se encontra em cativeiro.

Ainda não há uma data para a libertação de Alma Or, de 13 anos, Noam Or, de 17 anos, e Liam Or, de 18 anos. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, os reféns não serão libertados antes de sexta-feira.

Dror Or, um dos judeu de descendência sefardita, foi capturado pelo Hamas juntamente com os seus filhos Noam e Alma, depois de a sua mulher ter sido “brutalmente assassinada”. Além disso, a irmã deste homem, Dana Or, também foi raptada, tal como o filho desta, Liam Or, de 18 anos.

No final de outubro, a CIP garantiu que tanto Dror como Dama iniciaram o o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa há 18 meses, deixando um apelo às autoridades portuguesas para que seja concedida nacionalidade aos três menores: Alma, Noam e Liam.

Recorde-se que Israel e o grupo islamita Hamas chegaram a um acordo para a libertação de 50 pessoas mantidas como reféns na Faixa de Gaza em troca da libertação de 150 prisioneiros palestinianos, o que inclui a primeira trégua num mês e meio de guerra, que deverá entrar em vigor na quinta-feira e durará, no mínimo, quatro dias.

Esta trégua humanitária, que pode ser prorrogada por no máximo dez dias, é um alívio para a população civil do enclave devastado, onde mais de 14 mil pessoas já morreram – estima-se que outros 6.800 estejam mortos debaixo dos escombros – pelos bombardeamentos israelitas; mas também para os familiares dos mais de 240 reféns que o Hamas e outras milícias mantêm na Faixa.

O objetivo da trégua é permitir a entrada de mais ajuda humanitária e de emergência, no contexto do cerco total que o enclave palestiniano enfrenta, sem abastecimento de água, eletricidade e combustível.