“Idiotas”. Primeira-ministra italiana paga do próprio bolso dívida de quatro turistas na Albânia

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni pagou à Albânia uma dívida de 80 euros, deixada por quatro turistas italianos que saíram de um restaurante em Berat, a sul de Tirana, sem pagar.

O incidente aconteceu na semana passada, e foi levantado pelo primeiro-ministro do país, Edi Rama, quando se encontrou com Giorgia Meloni, de visita ao país dos Balcãs com a família.

De acordo com o jornal La Stampa, a governante italiana comunicou ao embaixador do país na Albânia para “pagar a dívida destes idiotas”, cerca de 80 euros, que saíram do bolso da própria primeira-ministra, como confirmou a embaixada.

“Os italianos respeitam as regras e pagam as suas dívidas e esperamos que episódios deste tipo não se repitam”, pode ler-se no comunicado publicado pela representação diplomática de Itália em Tirana.

Francesco Lollobrigida, ministro da Agricultura e cunhado de Meloni, estava na viagem e afirma que este pagamento é uma questão de “orgulho nacional”.

“Ela ofereceu-se para pagar a conta. Alguns indivíduos desonestos não podem envergonhar uma nação de pessoas decentes”, disse o ministro à Reuters.