Uma cidade italiana silenciou um sino histórico para agradar aos turistas. Agora os habitantes locais não conseguem dormir

Um histórico campanário italiano foi recentemente silenciado durante a noite, em resposta aos protestos dos proprietários de pensões cujos hóspedes se queixavam do barulho - mas alguns habitantes locais estão agora a queixar-se de que não conseguem dormir sem o som das badaladas.

Há cerca de 560 anos que um sino toca na torre do relógio da praça principal da cidade toscana de Pienza. A construção dos edifícios à volta da praça começou em 1459.

O centro histórico de Pienza é património da UNESCO. Dragoncello/Getty Images

Manolo Garosi, presidente da câmara de Pienza, disse à CNN que o sino está agora em silêncio entre a meia-noite e as 7 da manhã para cumprir uma regra de poluição sonora de 2017 que exige silêncio durante essas horas.

"Recebi queixas de residentes e proprietários de B&B, que também são residentes", acrescentou. "As queixas começaram depois de termos digitalizado o som do sino e do relógio, há 18 meses."

No entanto, alguns dos 2.100 habitantes da cidade disseram à emissora estatal RAI que o silêncio desconhecido durante a noite os está a manter acordados.

"Nascemos aqui, costumávamos ouvi-lo na calada da noite. No silêncio absoluto, era um sinal de vida", descreveu um habitante à RAI.

Com os seus edifícios antigos, as ruas estreitas e calcetadas e a sua posição no topo de uma colina com vista para a paisagem toscana, Pienza é desde há muito um íman para os turistas.

Atualmente protegido pela UNESCO, o centro histórico da cidade foi redesenhado pelo Papa Pio II no final do século XV, de acordo com os princípios da "cidade ideal" renascentista. Como a primeira cidade moldada por estes ideais renascentistas de design urbano, Pienza - que Pio rebatizou em sua própria honra - ocupa um lugar significativo no desenvolvimento urbano italiano e mundial.