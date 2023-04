Cerca de 70 fardos de cocaína, colocados em "embalagens flutuantes", dentro de uma rede que evitava que se dispersassem, e que tinham um dispositivo de sinalização luminosa e localização, foram encontrados, no mar da Sicília, em Itália. A descoberta foi feita por militares do comando provincial da Guarda de Finanças da Catânia, ao largo da costa oriental da Sicília.

Em comunicado, a Guarda de Finanças, polícia subordinada diretamente ao ministro de Economia e das Finanças, revela que os fardos continham aproximadamente duas toneladas de cocaína no valor de 400 milhões de euros.

"Através de um exame sumário e externo foi possível verificar o cuidado particular da embalagem, provavelmente destinado a evitar infiltrações de água de forma a preservar o conteúdo e, ao mesmo tempo, evitar que se afundassem. Os métodos peculiares de embalagem e a presença de um dispositivo luminoso que permitisse localizá-lo levantam a hipótese de que poderia ser uma carga de droga que pode ter sido deixada no mar por um dos navios de carga que atravessam aquela rota na costa para ser posteriormente recuperada e transportada para o continente", lê-se no comunicado.

Depois de recuperados os fardos, foi lançada uma operação de reconhecimento aéreo com aviões do Grupo de Exploração Aeromarítima, com objetivo de verificar se havia mais fardos perdidos na área onde tinha sido feita a descoberta.

Esta foi uma das maiores apreensões já feitas em território italiano e que, de acordo com o comunicado, "impediu a recuperação da droga pelos criminosos para posterior comercialização ilegal em território nacional, o que teria rendido lucros muito elevados, na ordem dos 400 milhões de euros a retalho".

De acordo com a CNN Internacional, em fevereiro, mais de três toneladas de cocaína foram encontradas a flutuar no oceano da Nova Zelândia, numa dos maiores apreensões de droga de sempre do país.