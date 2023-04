O Ministério do Turismo de Itália divulgou um vídeo turístico do país com imagens de pessoas na Eslovénia e a beber vinho... esloveno.

O vídeo faz parte de uma campanha de 9 milhões de euros e foi realizado pelo grupo de comunicação Armando Tesla, tendo sido ridicularizado pela crítica nas redes sociais.

De acordo com o Guardian, “Open to Meraviglia” apresenta uma versão computadorizada da deusa Vénus, um símbolo da arte italiana, enquanto influenciadora. A moderníssima “Vénus” veste uma minissaia, come pizza e apresenta algumas das principais atrações turísticas de Itália, como o Coliseu de Roma ou a catedral de Florença.

O historiador de arte Tomaso Montanari chamou a campanha publicitária de “grotesca” e um desperdício de dinheiro “obsceno”.

Desse vídeo, que entretanto foi retirado das páginas oficiais, a imagem que acabou por ser mais polémica foi a de um grupo de jovens felizes e a desfrutar de um pátio, num dia solarengo, a beber vinho. Apesar de ser apresentada como uma típica cena italiana, observadores atentos perceberam que o pátio em questão fica, na verdade, a alguns quilómetros da fronteira italiana, em Gorjansko, no município de Komen, na Eslovénia. A garrafa de vinho sobre a mesa tem até o rótulo de um vinho esloveno.

O grupo de comunicação Armando Testa não se mostrou disponível para comentar.

A ministra do turismo italiana, Daniela Santanche, membro do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni, chamou os críticos do vídeo de "snobes" e disse que a representação de Vénus como uma influenciadora visava atrair os mais jovens.