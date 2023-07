Granizo do tamanho de bola de ténis feriu mais de 100 pessoas em Itália

Pelo menos 110 pessoas ficaram feridas após uma chuva torrencial de granizo durante a noite de terça-feira para quarta na região de Veneto, Itália.

De acordo o La Repubblica, a violenta queda de granizo, o vento e as trovoadas assolaram toda a região nordeste de Veneto e causaram graves danos a carros deixados em parques de estacionamento, florestas e muitas áreas de cultivo.

Nas redes sociais, vários habitantes publicaram fotografias de pedras de granizo do tamanho de bolas de ténis. A CNN International dá conta de que algumas destas pedras de granizo tinham até cerca de 10 cm de diâmetro.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr — Irene Bugelli (@BugelliIrene) July 20, 2023

“O granizo que caiu foi absolutamente fora do comum, com até 10 cm de diâmetro”, disse no Twitter o presidente da região de Veneto.

❌❌❌ LA DEVASTAZIONE DELLA GRANDINE IN VENETO! ❌❌❌

❄️ La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, fino a 10 cm di diametro. 👉 Inserirò in mattinata tutti i comuni colpiti dalla grandine nello Stato di Emergenza Regionale firmato ieri per il Bellunese. pic.twitter.com/YFnlM8guXA — Luca Zaia (@zaiapresidente) July 20, 2023

Os serviços de emergência receberam mais de 500 pedidos de ajuda devido a danos materiais e pessoais, informou a proteção civil da região de Veneto, que tem estado a remover vidros de janelas partidas e a cortar árvores e outras plantas que foram danificadas pela tempestade.

“Esta manhã assinei a declaração de estado de emergência regional após o mau tempo muito severo que atingiu a área de Veneto Dolomita, causando danos consideráveis”, escreveu também no Twitter o presidente da região de Veneto.

❌❌❌ Ho firmato stamattina la dichiarazione di Stato di Emergenza Regionale a seguito della fortissima fase di maltempo che ha colpito l’area dolomitica veneta, provocando considerevoli danni. pic.twitter.com/gY3gDQ8HsA — Luca Zaia (@zaiapresidente) July 19, 2023

O La Repubblica reporta que havia árvores partidas, troncos na rua ou equilibrados nos cabos eléctricos e telhados de chapa arrancados das casas e arremessados a centenas de metros de distância. Há registo de de rajadas de vento superiores a 140 km/h em altitude na zona de Cortina d'Ampezzo, na região de Veneto.