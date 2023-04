O deputado Fabio Rampelli, do partido Irmãos da Itália, quer que a língua italiana seja a única nas conversas entre italianos. Segundo o Corriere della Sera, o deputado, que conta com o apoio da primeira-ministra, Giorgia Meloni, propõe multas até 100 mil euros para quem continuar a usar palavras em inglês, sobretudo se em causa estiverem gestores da administração pública.

Na legislação proposta, que ainda não foi submetida a debate parlamentar, lê-se que “a língua italiana é obrigatória para a promoção e utilização dos bens e serviços públicos no território nacional” e que qualquer pessoa que exerça cargo na administração pública tem de ter “conhecimento escrito e oral e domínio da língua italiana”, proibindo ainda o uso de termos em inglês na documentação oficial.

No artigo 8º da proposta, diz o jornal italiano, está escrito que “a violação das obrigações constantes da presente lei implica a aplicação de uma sanção administrativa que consiste no pagamento de uma quantia de 5.000 euros a 100.000 euros”.

Embora a legislação abranja todas as línguas estrangeiras, diz a CNN Internacional, é particularmente voltada para a “anglomania” ou uso de palavras em inglês, que tem sido comum um pouco por todo o mundo e que tem sido combatido por alguns países, como Espanha e França, que já têm também legislações que desincentivam o uso de estrangeirismos. A CNN Internacional diz ainda que, se esta medida for aprovada, as entidades estrangeiras teriam que ter edições em italiano de todos os regulamentos internos e contratos de trabalho.

Mas o partido Irmãos da Itália não está apenas preocupado com o uso de palavras e conceitos em inglês - quer ainda que a língua italiana seja bem pronunciada e usada corretamente nas escolas, nos meios de comunicação, no comércio e na publicidade. Por isso, pronunciar “brucheta” e não “brusqueta” (quando se diz a palavra bruschetta, cujo “ch” se pronuncia “que”) pode ser punível, exemplifica a CNN.