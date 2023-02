Edgardo Greco, assassino da máfia italiana condenado, e em fuga desde 2006, foi capturado em França, tendo-se escondido à vista de todos como cozinheiro numa pizzaria durante pelo menos três anos.

A captura de Edgardo Greco em Saint-Étienne é a segunda prisão de um líder da máfia pelas autoridades italianas em poucas semanas, depois da detenção de Matteo Denaro, que estava foragido há 30 anos.

Ambos os homens eram procurados por assassínios realizados na década de 1990. Enquanto Messina Denaro era o "chefe dos chefes" da Cosa Nostra da Sicília, Greco fazia parte da máfia do crime organizado 'Ndrangheta, originária da região da Calábria, no extremo sul da Itália. A 'Ndrangheta é agora a máfia mais poderosa da Itália e os seus tentáculos estendem-se pela Europa e América do Sul.

🚨 ARRESTED: Edgardo Greco had been on the run for 16 years.



He is wanted to serve a life sentence for a double murder & accused of attempted murder, all part of a mafia war that marked Italy in the early 90s.



Here's how I-CAN supported the operation👇https://t.co/iqvAiLpwbQ — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) February 2, 2023

Greco, de 63 anos, era procurado pelo assassínio de dois irmãos durante uma "guerra" entre dois gangues no início dos anos 1990. Stefano e Giuseppe Bartolomeo foram espancados até à morte numa peixaria na pequena cidade de Cosenza, em janeiro de 1991. Os seus corpos nunca foram encontrados e acredita-se que tenham sido dissolvidos em ácido.

Greco fazia parte de um gangue rival e também foi acusado da tentativa de homicídio de outro homem no final daquele ano, na mesma cidade.

Quando o juiz emitiu um mandado de prisão, em 2006, Greco fugiu. Oito anos depois, assumiu uma nova identidade, como Paolo Dimitrio, e estabeleceu-se na cidade francesa de Saint-Étienne, a sudoeste de Lyon, como chef num restaurante italiano. Em julho de 2021, provavelmente já sentindo-se seguro, apareceu num jornal local, com cabelo grisalho e óculos, falando das "receitas regionais e caseiras" do seu restaurante, como ravioli, risoto e tagliatelle.

Greco tinha sido condenado a prisão perpétua em Itália e era objeto de um mandado de captura europeu. Continuava a ser perseguido pelo principal procurador anti-máfia de Itália, Nicola Gratteri, que passou décadas a combater a ascensão da 'Ndrangheta.

Em comunicado, a polícia militar italiana disse que, desde 2019, os investigadores estavam a seguir as pistas de Greco e já sabiam que ele estava em Saint-Étienne. O artigo no jornal confirmou as suspeitas. A operação da Interpol envolveu as autoridades francesas, que localizaram e vigiaram Grec até a polícia italiana confirmar a sua identidade.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, elogiou a polícia por capturar um dos piores criminosos de Itália, enquanto o chefe da região da Calábria, Roberto Occhiuto, disse que a prisão sublinha o compromisso italiano com a luta contra todas as formas de crime organizado.