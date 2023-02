O mafioso siciliano Giuseppe Graviano pediu a um juiz que ordenasse a apreensão de todos os exemplares de "Solo è il Coraggio", livro do autor italiano Roberto Saviano, que acusa de ser difamatório.

"Giuseppe Graviano, um dos assassinos de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, responsável juntamente com Matteo Messina Denaro pelos massacres em Roma, Florença e Milão, instigador do assassinato de Don Pino Puglisi, irmão do outro assassino Francesco Graviano, está a processar-me e pede a apreensão do meu romance 'Solo è Coragem'", contou Saviano nas redes sociais.

Il boss giuseppe #Graviano, l'assassino di Falcone, Borsellino e don Puglisi, ha chiesto il ritiro del mio libro, "Solo è il coraggio". Per questa ragione ho deciso di fare dei reading in diretta Instagram: cominciamo stasera, ore 18:00. — Roberto Saviano (@robertosaviano) January 20, 2023

Graviano, que cumpre prisão perpétua numa prisão de segurança máxima, entrou na semana passada com um processo por difamação contra o autor de "Solo è il Coraggio", obra sobre a vida do juiz Giovanni Falcone, que foi morto pela máfia em 1992.

Segundo o The Guardian, num documento escrito pelo próprio punho e endereçado ao Ministério Público de Trento, Graviano afirma que o livro contém imprecisões sobre ele, em particular sobre a sua alcunha. Segundo Saviano, Graviano foi apelidado de “Mãe Natureza” porque tinha o poder de conceder ou tirar a vida. O chefe da máfia diz, porém, que ganhou esse nome por ser “muito altruísta”. Graviano pediu ao tribunal de Trento que apreendesse e retirasse todas as cópias do livro das livrarias italianas.

A propósito deste processo, Saviano comentou: “O pedido de Graviano é a prova de que o poder de intimidação da máfia nunca termina. Por mais estranho que pareça, os mafiosos não têm medo de que alguém escreva sobre eles, mas temem a maneira como se escreve sobre eles.”

Segundo os magistrados, o criminoso de 59 anos foi um dos organizadores dos atentados a bomba em Milão, Roma e Florença em 1993, juntamente com Matteo Messina Denaro, o mafioso preso este mês após 30 anos foragido.

O escritor Robero Saviano vive sob proteção policial desde 2006, quando publicou "Gomorra", no qual revelou alguns segredos da máfia napolitana, tendo recebido então várias ameaças de morte.