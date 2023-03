O projeto de voluntários Alarm Phone, que procura dar o alerta para situações de perigo com barcos no Mediterrâneo, avisou esta sexta-feira que recebeu um pedido de ajuda de uma embarcação com cerca de 500 pessoas a bordo em dificuldades ao largo da costa italiana.

A notícia está a ser avançada pela agência de notícias ANSA.

🆘! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia!



Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi! pic.twitter.com/3y0AMiSZ0f — Alarm Phone (@alarm_phone) March 10, 2023

No Twitter, o projeto Alarm Phone afirma que está em contacto com uma embarcação, que partiu da Líbia e está agora ao largo da Sicília, tendo já alertado as autoridades competentes.

Fonte da organização não-governamental Mediterranea Saving Humans disse à agência ANSA que uma aeronave da Frontex, agência europeia de vigilância de fronteiras, tinha sobrevoado durante a manhã desta sexta-feira a posição da embarcação. A mesma fonte pediu o lançamento imediato de uma operação de socorro, frisando que "não há um minuto a perder" e garantindo que o centro de salvamento e resgate de Itália está já na posse de todas as informações disponíveis.