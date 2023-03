Pelo menos 19 pessoas da África subsaariana morreram a tentar chegar à Itália depois de o barco que os transportava se ter afundado na costa da Tunísia.

Este é o mais recente desastre envolvendo migrantes no Mar Mediterrâneo. Nos últimos quatro dias, cinco barcos de migrantes afundaram na cidade de Sfax, no sul, deixando 67 desaparecidos e nove mortos, mum momento em que se regista a um aumento significativo de barcos rumo à Itália. A guarda costeira disse que deteve cerca de 80 barcos com destino à Itália nos últimos quatro dias e deteve mais de 3 mil migrantes, a maioria de países da África subsaariana.

A guarda costeira da Tunísia resgatou cinco pessoas do barco na costa de Mahdia depois de uma viagem que começou nas praias de Sfax, disse Romadan ben Omar, um funcionário do Fórum de Direitos Sociais e Económicos (FTDES) à Reuters no domingo.

De acordo com as estatísticas do FTDES, a guarda costeira da Tunísia impediu que mais de 14.000 migrantes embarcassem em barcos durante os primeiros três meses deste ano, em comparação com 2.900 no mesmo período do ano passado.