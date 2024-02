Ela é a única mulher a viver numa ilha de criminosos condenados

Quando Giulia Manca viajou para Pianosa, uma antiga ilha-prisão italiana, em 2011, estava à espera de uma pausa relaxante ao sol antes de regressar a casa.

Mas mais de 12 anos depois de se ter alojado no Hotel Milena, à beira-mar, onde trabalham homens condenados em regime de liberdade condicional, Giulia Manca permaneceu na ilha conhecida como a Alcatraz do Mar Tirreno.

Atualmente, a única mulher a viver na aldeia fantasma de Pianosa, que faz parte do parque marinho do arquipélago da Toscânia, Manca é simultaneamente gerente do hotel e supervisora do programa de reabilitação da ilha, gerido pela Arnera, uma organização sem fins lucrativos com a missão social de ajudar pessoas vulneráveis, como os reclusos, a regressar à sociedade, e pelas autoridades prisionais da Toscânia.

"Fiquei uma semana no hotel e não queria ir-me embora", conta Manca à CNN. "Foram umas férias únicas e o projeto de reabilitação fascinou-me, a forma como estes reclusos tiveram uma segunda oportunidade na vida.

Hotel para segundas oportunidades?

Os hóspedes posam para uma fotografia com os reclusos masculinos que trabalham no hotel em Pianosa (Giulia Manca)

"Apaixonei-me por Pianosa. O seu silêncio, o mar azul-turquesa paradisíaco, as noites tranquilas e estreladas."

Outrora apelidada de Ilha do Diabo, Pianosa, situada entre a Córsega e o continente, é agora um refúgio de felicidade, amado pelas suas belas praias e vegetação verdejante.

Um dos dois residentes permanentes da ilha, Manca vive e trabalha ao lado de um guarda prisional, bem como de 10 reclusos do sexo masculino, que trabalham como cozinheiros, jardineiros, empregados de mesa, empregados de limpeza da praia e lavadores de loiça no Hotel Milena, o único alojamento da ilha.

Rodeado de pinheiros, o Hotel Milena tem tectos com frescos e 11 quartos com mobiliário de madeira e uma vista deslumbrante para o mar, bem como um grande pátio, onde os reclusos servem bebidas aos hóspedes à noite, um restaurante e um bar.

Manca era hóspede deste hotel único, aberto durante todo o ano, há apenas alguns dias, quando o então gerente a informou de que o estabelecimento estava com dificuldades financeiras e em risco de fechar.

Se isso acontecesse, os detidos teriam de ser transferidos de volta para a prisão, pondo um fim rápido ao seu tempo em Pianosa.

"Senti que tinha de fazer alguma coisa para os ajudar, caso contrário teriam voltado para trás das grades, para celas minúsculas, sem qualquer hipótese de recomeçar e de aprender um trabalho que os possa ajudar quando forem libertados", acrescenta Manca, que anteriormente trabalhou como agente turística.

Manca, que cresceu na Toscana, decidiu ficar e assumir o cargo de gerente do hotel. Diz que inicialmente trabalhou de graça, usando as suas capacidades de gestão para ajudar a garantir o futuro do hotel.

Em poucos anos, Manca conseguiu dar uma reviravolta significativa e o Hotel Milena tornou-se um local popular para casamentos e festas de aniversário, com os hóspedes, em parte atraídos pela organização pouco convencional do pessoal do hotel, a afluírem para aqui.

Alcatraz do mar Tirreno

Pianosa tornou-se um retiro popular devido às suas belas praias e vegetação verdejante. (Marco Saracco/Adobe Stock)

Situada perto de Gorgona, outra ilha-prisão italiana, Pianosa foi criada em 1700 para confinar foras-da-lei, bandidos e revolucionários.

A ilha serviu de base a uma prisão de segurança máxima até 1998, altura em que a prisão foi encerrada. Os seus poucos residentes acabaram por partir e Pianosa ficou deserta durante muitos anos.

Até há relativamente pouco tempo, não era permitida a entrada de visitantes na ilha e os que a visitam só podem fazê-lo no âmbito de um passeio de barco organizado, que deve ser reservado através de operadores turísticos específicos.

Para serem admitidos no programa de reabilitação do Hotel Milena, os candidatos devem já ter cumprido pelo menos um terço da sua pena na prisão e submeter-se a uma série de rigorosos testes de avaliação psicológica e social.

Ao longo dos últimos 12 anos, Manca lidou com cerca de uma centena de delinquentes em liberdade condicional por uma multiplicidade de crimes, incluindo homicídio.

Embora note que muitos dos reclusos foram condenados por muito mais do que "roubar margaridas", Manca sempre se sentiu confortável na ilha e considera-a uma espécie de porto seguro.

Também acredita firmemente que os antigos delinquentes devem ter a oportunidade de contribuir para a sociedade em vez de passarem mais tempo atrás das grades.

"Acredito no poder da redenção e que mesmo os delinquentes devem ter uma segunda oportunidade, não devem ficar atrás das grades, mas sim participar ativamente em tarefas de reabilitação", afirma. "Gosto de os ver regressar à vida através do trabalho."

Conhecida como a "Rainha de Pianosa", Manca admite que o seu trabalho tem levantado suspeitas entre os seus amigos e entes queridos devido aos riscos de ser a única mulher ao lado de um grupo de reclusos.

"As pessoas diziam que eu era louca por aceitar esse trabalho", diz Manca, que também é membro da Arnera. "Ser a única mulher a trabalhar e a viver lado a lado com homens infractores que não foram acusados de crimes leves.

"Mas nunca me senti assustada ou preocupada. Nunca pensei duas vezes. Sinto-me mais segura com eles aqui do que na cidade, com todos aqueles malucos à solta, nunca se sabe com quem se pode cruzar."

Embora estar à frente de um grupo de delinquentes tenha os seus desafios, Manca diz que faz o seu melhor para criar limites claros para garantir que o programa de reabilitação é eficaz.

Explica que a relação com os seus colaboradores é de respeito recíproco e que conseguiu encontrar um equilíbrio mantendo a distância e sendo autoritária mas aberta, para os apoiar.

Todas as semanas, Manca apanha o ferry para uma viagem de três horas até à Toscânia continental para tratar de assuntos burocráticos, partindo de madrugada e regressando a Pianosa à noite.

Manca salienta que, ao contrário da vizinha Gorgona, onde os reclusos têm de regressar às suas celas depois de terem feito o ponto, os de Pianosa podem andar à solta.

Elevada taxa de sucesso

Pianosa serviu de base a uma prisão de segurança máxima até 1998. (robertonencini/iStockphoto/Getty Images)

Os reclusos recebem um salário mensal pelo seu trabalho no hotel e ficam alojados nos antigos alojamentos da cadeia, que foram transformados em estúdios acolhedores, com um ginásio, uma televisão, uma cozinha e quartos privados com casa de banho.

Também lhes são dados telemóveis para poderem manter-se em contacto com as suas famílias.

As prisões italianas são consideradas das mais desumanas e sobrelotadas da Europa, com 120 reclusos por cada 100 camas, de acordo com um relatório de 2020 do Conselho da Europa, enquanto os suicídios na prisão aumentaram 300% desde 1960, com uma recaída de 75% no crime.

Por conseguinte, Pianosa é, sem dúvida, uma alternativa muito mais atractiva para as pessoas que se aproximam do fim da sua pena.

Manca orgulha-se do sucesso do "modelo Pianosa", explicando que a taxa de reincidência na criminalidade das pessoas que passaram pela ilha baixou para 0,01%.

"À noite, eles podem ir até a praia e dar um mergulho", explica Manca.

"No entanto, têm de sair do seu alojamento de manhã cedo e regressar à noite a uma determinada hora, continuam sob vigilância e há um guarda que os vigia.

Os delinquentes podem cumprir o resto da sua pena trabalhando no hotel, se se comportarem bem, e alguns passaram aqui cinco a dez anos.

Mas aqueles que não demonstram vontade de mudar correm o risco de serem mandados de volta para a prisão para cumprirem o resto da sua pena.

"Todos eles cumpriram pelo menos um terço da sua pena na prisão e foram submetidos a rigorosos testes de avaliação psicológica e social para determinar se já não são perigosos e se estão aptos para o programa de reabilitação, [e] se estão verdadeiramente arrependidos do que fizeram", acrescenta Manca.

"Têm de demonstrar todos os dias a sua vontade de trabalhar e de se preparar para uma vida melhor. Não aceito deslizes."

Manca gosta de manter contacto com aqueles que deixaram Pianosa para começar uma nova vida, pondo em prática as competências que aprenderam na ilha, através das redes sociais.

Ela explica que alguns se tornaram conselheiros de prisioneiros noutras prisões depois de terem trabalhado no hotel.

Manca está muito orgulhosa do seu papel neste processo e diz que aqueles que inicialmente duvidavam da sua decisão de permanecer em Pianosa, há tantos anos atrás, agora já estão de acordo.

"Até a minha filha Yolanda, que em criança era um pouco cética em relação ao meu trabalho, passou a apreciar a ilha e a compreender a importância do que faço, e agora diz-me que sou uma pessoa de sorte", afirma Manca.