Quatro pessoas morrem em naufrágio de barco turístico no Lago Maior em Itália

Quatro pessoas morreram quando um barco naufragou, ao final da tarde de domingo, no Lago Maior, em Itália, devido ao mau tempo. Segundo o jornal italiano La Repubblica, a embarcação, com 16 metros de comprimento, transportava 24 passageiros e dois tripulantes. A maioria dos passageiros eram turistas que festejavam um aniversário.

De acordo com a reconstituição feita pelas autoridades, o barco virou-se devido a um tornado que se formou de forma repentina, agitando as águas do lago, o segundo maior de Itália. O Lago Maior tem uma superfície de 212 quilómetros, dividida entre as regiões italianas da Lombardia e Piemonte e o cantão suíço do Ticino. Todas as pessoas que se encontravam a bordo da embarcação caíram na água, mas a maioria conseguiu nadar até à costa em segurança, entre as localidades italianas de Lisanza e Piccaluga, ficando o balanço de quatro desaparecidos logo a seguir ao acidente.

O alerta para o naufrágio foi dado por outro barco que navegava nas imediações, e que de imediato se deslocou para o local para socorrer as vítimas. Três cadáveres foram recuperados ainda na noite de domingo, mas o anoitecer levou à interrupção das operações de busca, que foram retomadas na manhã desta segunda-feira. Às primeiras horas da manhã foi recuperado o quarto corpo, que se encontrava a 16 metros de profundidade, a pouca distância do local do naufrágio e próximo dos destroços da embarcação que acabou por afundar.

🔴 #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

As vítimas mortais, segundo o La Repubblica, serão três turistas, dois do sexo masculino e uma do sexo feminino, e ainda a mulher do proprietário e comandante da embarcação.

O Corriere della Sera indica que, dos turistas mortos, dois eram um casal de nacionalidade italiana e o terceiro tinha nacionalidade israelita. A mulher do comandante tinha nacionalidade russa.